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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۹:۴۰

در گفتگو با مهر اعلام شد:

نجات 60 نفر از اتباع کشور آذربایجان از مرگ

نجات 60 نفر از اتباع کشور آذربایجان از مرگ

مدیر روابط عمومی سازمان امداد و نجات هلال احمر از نجات جان 60 نفر از اتباع کشور آذربایجان گرفتار در برف و کولاک خبر داد.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نجات 60 نفر از اتباع کشور آذربایجان اظهار داشت: شب گذشته براثر بارش شدید برف و کولاک در گردنه لنگان استان اردبیل، تعدادی از اتباع کشور آذربایجان در برف و کولاک گرفتار شدند. با اعلام موضوع به هلال احمر بلافاصله تیم های امدادی با تجهیزات نجات و اسکان اضطراری در محل حاضر و 60 نفر از اتباع این کشور را از مرگ نجات دادند.

وی ادامه داد: این افراد بلافاصله اسکان اضطراری یافتند. 

مدیر روابط عمومی سازمان امدادو نجات هلال احمر از اجرای طرح زمستانی در استان های کوهستانی و سردسیر خبر داد.
 

کد مطلب 1458688

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