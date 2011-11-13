نجات 60 نفر از اتباع کشور آذربایجان از مرگ

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نجات 60 نفر از اتباع کشور آذربایجان اظهار داشت: شب گذشته براثر بارش شدید برف و کولاک در گردنه لنگان استان اردبیل، تعدادی از اتباع کشور آذربایجان در برف و کولاک گرفتار شدند. با اعلام موضوع به هلال احمر بلافاصله تیم های امدادی با تجهیزات نجات و اسکان اضطراری در محل حاضر و 60 نفر از اتباع این کشور را از مرگ نجات دادند.

وی ادامه داد: این افراد بلافاصله اسکان اضطراری یافتند.

مدیر روابط عمومی سازمان امدادو نجات هلال احمر از اجرای طرح زمستانی در استان های کوهستانی و سردسیر خبر داد.

