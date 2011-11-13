26 هزار خانوار در شهرستان آبیک سرشماری شدند

محمد سامانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از 26 هزار خانوار تعداد ۱۶ هزار خانوار شهری و ۱۰ هزار خانوار روستایی است.

وی افزود: بیش از 96 در صد خانوار های شهرستان آبیک سرشماری شده اند و چهار در صد باقی مانده مربوط به خانوار های غایب و روستاهای صعب العبور است که تا پایان امروز سرشماری می شوند.

مسئول ستاد سر شماری شهرستان آبیک تصریح کرد: تا پایان روز هجدهم طرح سرشماری آمار و اطلاعات 287 هزار خانوار استان جمع آوری شده و کمتر از هفت درصد خانواهاری استان هنگام مراجعه ماموران آمارگیر غایب بوده اند.