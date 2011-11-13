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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۹:۴۲

جعفری:

نظار‌تها در کشور باید قوی‌تر و غنی‌تر اعمال شود

نظار‌تها در کشور باید قوی‌تر و غنی‌تر اعمال شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی گفت: نظارت و جدی بودن در تمام دستگاه‌ها درس بزرگی است که به دلیل تخلفات مالی اخیر از نیاز‌های جامعه امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز جعفری شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری اصفهان اظهار داشت: مسئولان و نماینگان مجلس شورای اسلامی باید به زیر‌مجموعه‌های خود به صورت جدی توجه کنند و نظارت‌ها باید به صورت قوی‌تر و غنی‌تر در سطح کشور اعمال شود.

وی اضافه کرد: برخی از اتفاقات در مجلس صورت گرفت که اخبار انتشار یافته در سطح کشور در راستای تخلفات مالی در سیستم بانکی کشور و استعفای مطهری نماینده مردم تهران از این موارد محسوب می‌شود.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوعات مربوط به استیضاح از اهمیت بسیاری برخوردار است و هر چند این استیضاح سبب عذر‌خواهی رسمی یکی از وزرای این کابینه از ملت ایران شد و باز هم نباید اقدامی انجام بدهیم که سبب عذر‌خواهی شود.

وی ادامه داد: نظارت و جدی بودن نظارت در تمام دستگاه‌ها درس بزرگی است که به دلیل تخلفات مالی اخیر از نیاز‌های جامعه امروز است.جشنواره فیلم کودک و نوجوان باید به صورت مطلوب و به دور از حاشیه در این شهر برگزار شود و مسئولان باید از فرصت بازگشت مجدد این جشنواره به اصفهان به صورت مناسب استفاده کنند.

جعفری بیان داشت: جشنواره فیلم کودک و نوجوان پس از گذشت چند سال به صورت مجدد به پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی بازگشته و در روز‌های آینده اصفهانی‌ها شاهد برگزاری این جشنواره در این شهر هستند.

وی افزود: تمام متولیان اجرای جشنواره فیلم کودک و نوجوان باید با اجرای مناسب این برنامه از ایجاد حاشیه‌های نا‌مناسب برای اصفهان و این شهر تاریخی جلوگیری کنند.

کد مطلب 1458693

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