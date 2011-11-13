به گزارش خبرنگار مهر، بهروز جعفری شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری اصفهان اظهار داشت: مسئولان و نماینگان مجلس شورای اسلامی باید به زیر‌مجموعه‌های خود به صورت جدی توجه کنند و نظارت‌ها باید به صورت قوی‌تر و غنی‌تر در سطح کشور اعمال شود.

وی اضافه کرد: برخی از اتفاقات در مجلس صورت گرفت که اخبار انتشار یافته در سطح کشور در راستای تخلفات مالی در سیستم بانکی کشور و استعفای مطهری نماینده مردم تهران از این موارد محسوب می‌شود.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوعات مربوط به استیضاح از اهمیت بسیاری برخوردار است و هر چند این استیضاح سبب عذر‌خواهی رسمی یکی از وزرای این کابینه از ملت ایران شد و باز هم نباید اقدامی انجام بدهیم که سبب عذر‌خواهی شود.

وی ادامه داد: نظارت و جدی بودن نظارت در تمام دستگاه‌ها درس بزرگی است که به دلیل تخلفات مالی اخیر از نیاز‌های جامعه امروز است.جشنواره فیلم کودک و نوجوان باید به صورت مطلوب و به دور از حاشیه در این شهر برگزار شود و مسئولان باید از فرصت بازگشت مجدد این جشنواره به اصفهان به صورت مناسب استفاده کنند.

جعفری بیان داشت: جشنواره فیلم کودک و نوجوان پس از گذشت چند سال به صورت مجدد به پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی بازگشته و در روز‌های آینده اصفهانی‌ها شاهد برگزاری این جشنواره در این شهر هستند.

وی افزود: تمام متولیان اجرای جشنواره فیلم کودک و نوجوان باید با اجرای مناسب این برنامه از ایجاد حاشیه‌های نا‌مناسب برای اصفهان و این شهر تاریخی جلوگیری کنند.