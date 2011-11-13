رضا بردستانی مسئول دبیرخانه دائمی بنیاد مهدی آذریزدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های دبیرخانه از ابتدای تشکیل تا کنون حمایت مادی و معنوی از پایان‌نامه‌های منتشر شده با موضوع آذریزدی بوده است، گفت: از زمان اعلام این فراخوان تاکنون سه پایان‌نامه دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد در رابطه با آثار آذریزدی نوشته شده که مورد حمایت ما قرار گرفته است.

وی ادامه داد: نخستین پایان نامه تالیف شده با عنوان «ساده‌نویسی در آثار آذریزدی» از سوی زهرا دهقان دهنوی در دانشگاه یزد نوشته شده است که تا اسفند سالجاری دفاع خواهد شد. دبیرخانه بنیاد نیز در این راستا منابع مورد نیاز برای مولف را تهیه و در اختیار وی قرار داد و در نهایت نیز در صورت تایید علمی این اثر شرایط چاپ آن و نیز حمایت مالی از مولف آن را انجام خواهد داد.

به گفته مسئول دبیرخانه دائمی بنیاد مهدی آذریزدی 2 پایان‌نامه‌ دیگر نیز با عنوان «مقایسه ساختارهای داستان‌های بازنویسی‌شده از سوی آذریزدی و داستان‌های خودش» از سوی الهام فلاح در دانشگاه بیرجند و نیز پایان‌نامه «بررسی شخصیت کودک در آثار آذریزدی» از سوی مهناز حسن‌پور در دانشگاه آزاد فسا در دست تدوین و تهیه قرار گرفته است که دبیرخانه بنیاد با ارسال منابع مورد نیاز برای آنها اقدام به حمایت از آنها خواهد کرد.

وی همچنین در رابطه با آثار دیگر در دست انتشار دبیرخانه از چاپ کتاب نامه‌های مهدی آذر یزدی به مصطفی خبر داد و گفت: این اثر در دست تهیه است و هنوز زمان مشخصی را برای انتشار آن نمی‌توان اعلام کرد.