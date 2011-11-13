حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران حماقت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره، "هانس بلیکس" که سابقه مدیرکلی آژانس بین المللی انرژی اتمی را نیز دارد گفت که هرگونه حمله اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران حماقت است.

وی البته ادعا کرد: هر گونه حمله اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران بر اراده تهران برای توسعه تسلیحات هسته ای می افزاید.

بلیکس تاکید کرد: نمی توانیم با تهدید به خشونت کشوری را از دستیابی به تسلیحات هسته ای منع کنیم چون این مسئله باعث می شود آن کشور با سرعت بیشتری درصدد حمایت از خود برآید.

سران صهیونیست اذعان کرده اند منبع گزارش اخیر آمانو گزارشهایی است که تل آویو تهیه کرده و آن را به کشورهای غربی داده است. اظهارات صریح صهیونیستها به خوبی جریان خصمانه اخیر بر ضد ایران را روشن می کند.