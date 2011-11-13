تصاویر تظاهرات ضد سرمایه داری در آلمان/ جنبش تسخیر باید زنده بماند

افزایش مالیاتها، کاهش دستمزدها، شکاف طبقاتی موجود، اوضاع نابسامان اقتصادی، ادامه سیاستهای جنگ طلبانه و ناتوانی دولتمردان در عمل به وعده های خود سبب شد تا جنبشی تحت عنوان "تسخیر وال استریت" در آمریکا شکل گیرد و مردم با برپایی تظاهرات گسترده نارضایتی خود را از وضعیت موجود اعلام کنند.

شمار معترضان روز به روز نه تنها کاهش نیافته، بلکه شاهد گسترش دامنه آن به دیگر کشورهای جهان از جمله آلمان و فرانسه بودیم.

در همین حال هزاران آلمانی روز شنبه تظاهراتی را در حمایت از جنبش تسخیر وال استریت و در اعتراض به نظام سرمایه داری و قدرت بانکها در شهر برلین و فرانکفورت برگزار کردند.

هزاران معترض با تشکیل زنجیره های انسانی مقابل وزارت خارجه و پارلمان فدرال در مرکز شهر برلین دور هم گرد آمده و با سر دادن شعارهایی همچون "روح خود را تخسیر کنید" انتقاد خود را از عمکلرد اقتصادی دولت اعلام کردند.

معترضین همچنین هفته هاست که کمپ هایی را مقابل بانک مرکزی اروپا در در شهر فرانکفورت در جنوب آلمان برپا کردند و خواستار اشتغال زایی دولت و تعدیل در سیستم اقتصادی هستند.

شرکت کنندگان در این جنبش، اعتراض خود را علیه سیطره تنها یک درصد از جمعیت آمریکا بر منابع مالی و اقتصادی این کشور و تحمیل فقر و بیکاری به 99 درصد دیگر شهروندان اعلام کرده و خواستار پایان یافتن این بی عدالتی هستند.

تظاهرات کنندگان با انتقاد از سیاست های ریاضت طلبانه دولت تاکید کردند باید در میزان سرمایه گذاریها در بخش های عمومی تجدید نظر شود و هرگونه اقدام اقتصادی باید با هدف ایجاد عدالت و افزایش رفاه عمومی صورت گیرد.