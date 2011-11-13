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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۹:۴۱

«قصه‌های شهر جنگی» به چاپ سوم رسید

«قصه‌های شهر جنگی» به چاپ سوم رسید

کتاب «قصه‌های شهر جنگی» مجموعه‌ای از یازده داستان از شهرهای ایران که توسط نویسندگانی چون بایرامی،امیریان، یاحسینی و ... به نگارش درآمده توسط انتشارات سوره مهر به چاپ سوم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، چاپ اول «قصه‌های شهر جنگی» در سال 81 در 10 کتاب جداگانه ارائه شد که در چاپ‌های جدید کتاب، تمام 10 کتاب قبلی با یک مجلد جدید ارائه و منتشر شده است.

این کتاب‌ها برای اولین‌بار در سال 1381 از سوی واحد کودک و نوجوان دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری تولید و منتشر شد که هر کدام از این کتاب‌ها به معرفی شهرهای جنگی با نگاهی داستان گونه برای نوجوانان به تحریر درآمده است.
 
در این کتاب برخی از شهرها که در طول جنگ ویژگی‌های بارزتری را نسبت به شهرهای دیگر داشتند و نقش مهم تری را در جنگ ایفا می کردند، در قالب قصه به نوجوانان ارائه شده است.
 
«درخت تنها» از محسن مطلق داستان شهر مهران ،« من و عکس او» از داوود بختیاری دانشور داستان شهر سوسنگرد، «سکه پدربزرگ» نوشته جعفر توزنده‌جانی داستان شهر اهواز، «لحظه جدایی من» نوشته داوود امیریان داستان شهر سردشت، «قصه قصر شیرین» نوشته اصغر کاظمی داستان شهر قصر شیرین، «دره پلنگ‌ها» نوشته محمدرضا بایرامی داستان شهر ایلام، «نگهبان کوچک» از محسن مطلق داستان شهر سرپل ذهاب، «خوب من، سرزمین من» نوشته اصغر فکور داستان شهر گیلانغرب، «زود بزرگ شدیم» نوشته گلستان جعفریان داستان شهر شوش و «آشیانه‌ای برای کبوترها» نوشته ناهید سلیمانی داستان شهر دزفول داستان‌های این کتاب هستند.
 
در چاپ‌های جدید «قصه‌های شهر جنگی» در کنار این 10 داستان، قصه دیگری با عنوان «جزیره لیلک‌‌ها» درباره جزیره خارک نوشته سید قاسم یاحسینی منتشر شده است.
 
مجموعه داستان «قصه های شهر جنگی» تولید دفتر کودک و نوجوان دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری است که در 237 صفحه، قطع رقعی و در شمارگان 2 هزار و 500 نسخه و با قیمت 4 هزار و 400 توسط انتشارات سوره مهر به چاپ سوم رسیده است.
کد مطلب 1458699

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