اولین گردهمایی سادات طلبه حوزه علمیه قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر گردهمایی بزرگ سادات طلبه حوزه علمیه قم شامگاه شنبه در حاشیه این مراسم که در شبستان نجمه خاتون حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه هشت هزار و 500 طلبه سید در حوزه علمیه قم مشغول تحصیل هستند، اظهار داشت: تا کنون از 6 هزار طلبه ایرانی و غیر ایرانی ثبت نام بعمل آمده است و در این گردهمایی حضور دارند و یک هزار نفر از اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم نیز از مدعوین ویژه این گردهمایی هستند.



سید مصطفی مرتضوی گفت: با توجه به نزدیک بودن روز عید غدیر خم هدف از برگزاری اولین گردهمایی بزرگ سادات طلبه حوزه علمیه تجلیل و تکریم از جایگاه سادات و همچنین شناسایی آنان و برنامه ریزی خاص در جهت رشد و تکریم آنها است.



وی ادامه داد: حفظ مقام و منزلت سادات از نظر اخلاقی، اعتقادی، رفتاری و آداب اجتماعی و فردی و همچنین رشد مادی و معنوی سادات به جهت تأثیرگذاری آنها بر بالندگی اخلاقی و دینی آحاد جامعه از دیگر اهداف این گردهمایی بزرگ است.



گفتنی است: آیت الله العظمی صافی گلپایگانی از جمله سخنرانان این گردهمایی بود و در گردهمایی بزرگ سادات طلبه ایرانی و غیر ایرانی حوزه علمیه قم بصورت نمادین مراسم عمامه گذاری صورت گرفت.

