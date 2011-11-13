به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه‌هایی همچون "سرشب"، "در رهگذر نور" و" در سایه سار خورشید" از آن جمله هستند.

برنامه "سرشب "کاری است از گروه صبحگاهی که در قالب (گفتار، گزارش، کارشناسی وموسیقی)به مدت 30 دقیقه روی آنتن می‌رود.

این برنامه تولیدی هر روز ساعت 19 با موضوع تشویق افراد به ویژگی‌های خوب انسانی در قالب برنامه‌ای شاد پخش می‌شود.

"در رهگذر نور" نام برنامه‌ای است که به مدت 45 دقیقه هر روز ساعت 11:30 با هدف آگاهی بخشی به مخاطبان درباره نقش امامان در هدایت مردم، نقش ولایت حضرت علی (ع) و همچنین نقش ولایت و ولی فقیه در جامعه امروزی تهیه می‌شود.

"در سایه سار خورشید" کاری است از گروه نیمروزی که به مدت 30 دقیقه ساعت 6:00 پخش می‌شود. برنامه" تا اطلاع ثانوی" نیز با اختصاص آیتمی درباره غدیر به این موضوع می‌پردازد.