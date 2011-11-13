به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا یاوری شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری اصفهان اظهار داشت: اصفهان طی دو سال متوالی رتبه بیشترین تعداد کتابخانه عمومی زیر پوشش را در تمام کشور به دست آورده است.
وی به کتابخانههای مشارکتی اصفهان اشاره کرد و افزود: رتبه نخست بیشترین تعداد کتابخانههای مشارکتی در تمام کشور نیز برای دو سال متوالی به اصفهان اختصاص دارد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان اصفهان با اشاره به فعالیتهای این مجموعه در اصفهان تاکید کرد: راهاندازی کانون کتابخوانان نخبه، تجهیز کتابخانههای عمومی استان به بیش از 690 عنوان کتاب گویا و برگزاری نخستین همایش تجلیل از چهرههای ماندگار انجمنها و کتابخانههای عمومی اصفهان از مهمترین فعالیتهای این اداره محسوب میشود.
ترویج فرهنگ کتابخانی در سطح جامعه ضروری است
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در این زمینه تاکید کرد: کتابخوانی باید در جامعه ترویج شود و این کار بر عهده تمام دستگاههایی است که در این زمینه مسئول هستند.
یاوری با اشاره به بودجه اختصاص داده شده در راستای این موضوع به روستاها بیان داشت: حدود 1،5 میلیارد تومان از این بودجه به کتابخانههای عمومی موجود در سطح روستاهای اصفهان اختصاص دارد.
وی با اشاره به حمایتهای استانداری اصفهان در راستای ترویج کتاب و کتابخوانی میان مردم گفت: با توجه به حمایتها و مساعدتهای مسئولان استانداری اقدامات مناسبی در بخش کتاب و کتابخوانی در استان صورت گرفته است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان اصفهان ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اقدامات لازم را به منظور اختصاص بودجه مناسب به نهاد کتابخانههای عمومی کشور انجام دادهاند و باید بودجه این نهاد مناسب با کتاب و کتابخوانی افزایش یابد.
کتابخانههای عمومی استان به منابع چندرسانهای مجهز میشوند
وی اظهار داشت: در آینده کتابخانههای عمومی استان به منابع چندرسانهای مجهز میشوند و بخش کودک و نوجوان نیز در این کتابخانهها تقویت میشود.
یاوری تصریح کرد: در حال حاضر در بیش از 40 مرکز در سطح استان ایستگاه کتاب راهاندازی شده و راهاندازی کافینت در این کتابخانهها یکی دیگر از فعالیتهای این اداره در سطح استان است.
وی ادامه داد: از دو سال گذشته تاکنون متراژ کتابخانههای عمومی موجود در سطح استان به 125 هزار متر مربع افزایش یافته است.
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