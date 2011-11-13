مرتجی: باید الشباب را شکست دهیم/ سطح مسابقات هندبال آسیا بالاست

شهداد مرتجی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به دمام عربستان، در مورد ارزیابی خود از مسابقات هندبال جام باشگاههای آسیا ضمن بیان مطلب فوق گفت: امسال تیمها با قدرت بیشتری در این جام شرکت کردهاند و سطح مسابقات بسیار بالاست. اکثر تیمهای برای صعود از گروه و رسیدن به مقامهای برتر این رقابتها برنامهریزی زیادی انجام داده و اردوها و بازی تدارکاتی بسیاری را انجام دادهاند.
وی در مورد شکست این تیم برابر الجیش قطر افزود: الجیشیها یکی از قدرتمندترین تیمهای این جام هستند و اکثر بازیکنان مطرح را با گرفتن تبعیت قطری، به عضویت تیم خود درآوردهاند. البته در این بازی شاید شکستمان با دو، سه گل برابر این تیم منطقی بود اما اگر بدشانسی و اشتباهات ابتدایی بازیکنانمان نبود، میتوانستیم برابر این تیم قدرتمند، نتیجهای به مراتب بهتر را کسب کنیم.
وی با بیان اینکه تیم ذوبآهن در آن بازی در 14 دقیقه نخست گلی را به ثمر نرساند، تاکید کرد: تمرکز نداشتن و برگزار نکردن بازی تدارکاتی باعث شد بازیکنان در ابتدای بازی نتوانند توانایی خود را به نمایش بگذارند اما کم کم خودشان را پیدا کردند گرچه جبران اختلاف هفت، هشت گل در یک بازی بین المللی بسیار سخت است.
سرمربی تیم هندبال ذوبآهن اصفهان در مورد عملکرد داوران هم اظهار داشت: داوران آن مسابقه اروپایی بودند و با سبک خودشان قضاوت میکردند و اکثر توپهایی که از کنارهها پرتاب میشد و روی بازیکنان ما خطا صورت میگرفت، را پنالتی نمیگرفتند که این مسئله در مجموع به ضرر ما شد.
وی در مورد پیروزی تیم در بازی با نفت جنوب عراق هم تاکید کرد: تیم ما در آن مسابقه بسیار خوب بازی کرد و توانست پیروزی ارزشمندی را برابر حریف عراقی به دست آورد. البته مربی آنها در جریان این بازی بارها تاکتیک تیمش را به 6-0، 5-1 و 3-3 تغییر میداد و در نهایت هم برنامه یارگیری نفر به نفر را اجرا کرد تا بازی از تعادل خارج شود اما روی چنین مسائلی کار کرده بودیم و در نهایت با برتری کامل و اختلاف 5 گل این تیم را شکست دادیم.
مرتجی در مورد عملکرد تیمش در دو دیدار گذشته خاطرنشان کرد: در دفاع و حمله عملکرد بازیکنان ما خوب بود اما در دفاع به حمله، استفاده از موقعیتهای تک به تک و ضد حملات اشتباهاتی دارند که دلیل اصلی آن، انجام ندادن بازیهای تدارکاتی است.
وی در مورد دیدار با الشباب هم تصریح کرد: آنها برابر الخلیج نشان دادند تیمی حرفهای و با تجربه هستند و با توجه به دیدارهای تدارکاتی مناسبی که پیش از این رقابتها انجام دادهاند، در شرایط خوبی قرار دارند. آنها خصوصا در دفاع بسیار خوب هستند و گل زدن به این تیم سخت است ولی با یک دفاع خوب و استفاده از ضد حملات میتوانیم این تیم را شکست دهیم.
سرمربی تیم هندبال ذوبآهن با ییان اینکه تیمش برای صعود به پیروزی برابر الشباب کویت نیاز دارد، در پایان گفت: اگر بتوانیم برابر الشباب پیروز شویم، میتوانیم برابر الصدقه هم به برتری دست یافته و با روحیه بالاتر و تمام قوا در بازی آخر برابر الخلیج میزبان مسابقات به میدان رفته و با برتری مقابل آن تیم هم راهی مرحله بعدی شویم.
تیم هندبال ذوبآهن در مرحله گروهی مسابقات باشگاههای آسیا ابتدا برابر الجیش قطر شکست خورد اما روز یکشنبه از سد تیم نفت جنوب عراق گذشت. این تیم ساعت 16 فردا دوشنبه به وقت محلی به مصاف الشباب کویت میرود.
نظر شما