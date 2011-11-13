عمر بازیگر زیاد نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، مجید مظفری از جمله هنرمندان با سابقه و شناخته شده عرصه سینما، تئاتر و تلویزیون است که سال‌ها است در عرصه تئاتر فعالیت نداشته و روی صحنه‌های تئاتر حاضر نشده است.

وی درباره دلایل این دوری در برنامه "مجله تئاتر" در روز شنبه 21 آبان‌ماه یادآور شد: سال 49 بود که با محمود استادمحمد نمایش "آسیدکاظم" را تمرین کردیم و در سال 50 در خانه نمایش به صحنه بردیم. استقبال به گونه‌ای بود که نمایش را در تماشاخانه سنگلج هم اجرا کردیم. در همان ایام بود که بازیگر قراردادی اداره برنامه‌های تئاتر شدم.



وی ادامه داد: تا سال 67 مرتب روی صحنه‌های تئاتر حاضر می‌شدم. اما وقتی بعد از اجرای نمایش "حاکم یه شبه" برای بازی در فیلم "ساوالان" به شهر خوی رفتم دیدم که درآمد سینما بسیار بهتر از تئاتر است.



مظفری تصریح کرد: مگر عمر یک بازیگر چقدر است که یک سال برای تمرین و اجرای یک نمایش وقت بگذارد و در نهایت هم تضمینی برای اجرای نمایش وجود نداشته باشد و مشخص نباشد نمایش مجوز می‌گیرد یا نه.



این تهیه کننده سینما با اشاره به اجرای بدون مشکل 70 تا 80 درصد آثار نمایشی دهه 60 تأکید کرد: وقتی سینما به طرف ما آمد یا ما به طرف سینما رفتیم، جذابیت و پول سینما باعث شد تن به مشکلات تئاتر ندهیم.