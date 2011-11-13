  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۰۱

فیلم تلویزیونی "تیک تاک" کلید می‌خورد

فیلم تلویزیونی "تیک تاک" کلید می‌خورد

فیلم تلویزیونی "تیک تاک" به کارگردانی سیدمحسن میرحسینی امروز یکشنبه 22 آبان ماه مقابل دوربین می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تله فیلم "تیک تاک" به کارگردانی سیدمحسن میرحسینی و تهیه‌کنندگی جمشید سهرابی‌زاده امروز 22 آبان ماه در مراغه کلید می‌خورد و تصویربرداری در لوکیشن‌های مختلف مراغه از جمله مکان‌های تاریخی چون شفانوش، رصدخانه این شهر و... انجام می‌شود.

رامبد شکرابی، نصرالله رادش، حدیث فولادوند، مینا جعفرزاده، رابعه اسکویی، پرستو صالحی، رونیا حاجی‌یوسفی، شهلا مداحی، افشین زعیم،‌ مجتبی باحشمت، حسام بیگلو، فاطمه سلیمانی، حسن مالمیر و فاطمه شیخی در این تله‌فیلم بازی دارند.

"تیک تاک" قصه عاشق شدن فرشید است. او با شرط و شروط دختر مورد علاقه‌اش دچار دردسر بزرگی می‌شود.

دیگر عوامل اصلی عبارتند از نویسنده: فهیمه سلیمانی، برنامه‌ریز: فهیمه سلیمانی، دستیار اول کارگردان: پوریا رومی، دستیار دو کارگردان: علی دلبر، منشی صحنه: محسن بهاری، مدیر تصویربرداری: رسول خدابنده‌لو، طراح صحنه و لباس: مهدی دیزایی، صدابردار: فراز عباسی، تدوین: پویا عزیزپور، طراح گریم: تینا افشار، مدیر تدارکات: بهرنگ شعبان‌ن‍‍ژاد، مدیر تولید: امیر صدرایی، آهنگساز: کیومرث رومی و عکاس: سارا حیدری.

کد مطلب 1458710

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها