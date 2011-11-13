به گزارش خبرگزاری مهر، بنفشه احمدزاده که از سوی انجمن تصویرگران مسئول برگزاری این کارگاه است، درباره موضوع و نحوه اجرای آن گفت: این کارگاه سه روزه 29 و 30 آبان و اول آذر در باغ سفارت ایتالیا برگزار می‌شود. سفرنامه مارکوپولو پر از ماجراهایی است که از قابلیت بالایی برای به تصویرکشیده شدن برخوردار است. به ویژه عبور او از ایران در مسیر راه ابریشم جذابیت سفرنامه‌اش را برای ما ایرانیان دو چندان می‌کند.

وی افزود: به این منظور بخش‌هایی از این سفرنامه که به شهرهای ایران مربوط می‌شود را به همراه کیانوش غریب پور، مدیر هنری کارگاه، انتخاب و آنالیز کردیم و در اختیار تصویرگران شرکت کننده در کارگاه قرار دادیم تا پس از مطالعه و بررسی، طی سه روز کارگاه به خلق آثار خود بپردازند.

احمدزاده با اشاره به این که هنرمندان حاضر از سوی سفارت ایتالیا و انجمن تصویرگران گواهی حضور درکارگاه دریافت خواهند کرد، یادآور شد: طبق پیش بینی در نهایت بیست و چهار اثر تصویر خواهد شد، که قرار است با همکاری نشر افق به صورت یک تقویم شمسی و میلادی به چاپ برسد.