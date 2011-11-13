یک میلیون راس دام عشایر خراسان جنوبی واکسینه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قربان زاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اهمیت اقدامات پیشگیرانه دامپزشکی و مبارزه با انواع بیماری ها درحفظ سلامت عشایر اظهار داشت: واکسیناسیون دام ها علیه بیماری های مشترک بین انسان و حیوان و بیماری های دامی نظیر تب برفکی، آبله، شاربن و بروسلوز صورت گرفته است.

وی با اشاره به توزیع دو هزار و 841 لیتر سم رایگان بین عشایر استان تصریح کرد: در این راستا تعداد 210 هزار نوبت سر دام و 177 هزار مترمربع جایگاه نگهداری دام علیه انگل های خارجی بدن تحت سمپاشی قرار گرفته است.

معاون فنی اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به درمان 36 هزار راس انواع دام عشایر، هدف از انجام این اقدامات را حفظ و حراست سرمایه دامی عشایر و جلوگیری از بروز بیماری های واگیردار در بین جمعیت دامی استان عنوان کرد.

قربان زاده از کاهش92 درصدی گزارش بیماری تب برفکی در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل خبرداد و افزود:طی سالجاری سویه جدیدی از این بیماری در استان گزارش نشده است.