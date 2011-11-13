تجلیل و تکریم سادات وظیفه همه مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی شامگاه شنبه در اولین گردهمایی بزرگ سادات طلبه ایرانی و غیر ایرانی حوزه علمیه قم که در شبستان نجمه خاتون حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: تجلیل، تعظیم و تکریم سادات یکی از وظایف مهم همه مسلمانان و شیعیان است.



وی گردهمایی بزرگ سادات طلبه ایرانی و غیر ایرانی حوزه علمیه قم را کار شایسته و عظیمی دانست و افزود: نمونه چنین گردهمایی در دنیا نظیر ندارد و هم اکنون ملائکه در این گردهمایی حضور دارند.



استاد برجسته حوزه با تأکید بر اینکه باید به خاندان پیامبر، اهل بیت(ع) و نبوت احترام گذاشت، ابراز داشت: خدمتی که پیامبر(ص) به جامعه بشری کرده، بی نظیر است و با هیچ خدمت دیگر قابل قیاس نیست.



وی با اشاره به اینکه مسئله تکریم و تجلیل از سادات و اولاد پاک پیامبر(ص) در گذشته نیز مطرح بوده است، اضافه کرد: سادات باید مورد تکریم قرار بگیرند و افرادی که به سادات توهین کنند گرفتار عذاب‌هایی خواهند شد.



آیت الله صافی گلپایگانی با بیان اینکه مسئولیت‌هایی نیز بر عهده سادات است، اظهار داشت: التزامات دینی سادات سبب قوت دین و شدت علاقه مردم به آنها می‌شود.



وی در ادامه گفت: باید از وجود سادات استفاده و بهره‌مند شد و همچنین تکریم و تعظیم از سادات باید تا روز قیامت و ظهور حضرت مهدی(عج) ادامه داشته باشد.



وی افزود: سادات باید در بین مردم شناخته شده و احترام باشند، وجود سادات در جامعه برکت است و سبب دفع بلاها می‌شود.

