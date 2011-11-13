سیدمحمد کریمی در گفتگو با مهر از برخورد جدی با شرکتهای بیمه متخلف خبرداد و گفت: شرکتهای بیمه ای که در ارائه خدمات بیمه شخص ثالث مبالغ مازاد از مشتریان دریافت کنند، برخورد می شود.

رئیس شورایعالی صنعت بیمه کشور با اشاره به اعمال نرخ جدید بیمه شخص ثالث و دیه ۹۰ میلیون تومانی از اول آبانماه جاری تصریح کرد: هیچ شرکت بیمه ای حق ندارد که مبلغ اضافه از مردم دریافت کند.

وی ادامه داد: بر اساس توافق دولت و شرکتهای بیمه، افرادی که دارای بیمه شخص ثالث هستند، هیچگونه مبلغی تا پایان سال پرداخت نخواهند کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران عنوان کرد: افرادی که از تاریخ مذکور به بعد مهلت بیمه آنها به پایان می رسد، شرکتهای بیمه مابه التفاوتی برای افزایش نرخ از این افراد دریافت نمی کنند بلکه برای آنها الحاقیه صادر می شود، یعنی این افراد پوشش بیمه را دارند اما بیمه ای ها مبلغی دریافت نمی کنند.

کریمی اظهارداشت: نکته حائز اهمیت در این مبحث این است که افرادی که اعتبار بیمه شخص ثالث مربوط به سال ۹۰ است، باید برای سال ۹۱ بیمه نامه خود را تعیین تکلیف کنند تا به مشکلی برخورد نکنند.