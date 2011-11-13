مصوبه دولت ایراد قانونی ندارد/ کمبود ‌زیرساخت فرهنگی در کهگیلویه‌

ستار هدایتخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان ایرادات این اقدام افزود: این مصوبه مربوط به دوسال پیش است و چگونه پس از دوسال تازه متوجه شده اند که این مصوبه را لغو کنند.

وی بیان کرد: این اعتبار 150 میلیارد تومانی برای یکسال نیست بلکه برای پنج سال است و منابع آن نیز از لحاظ قانونی هیچ اشکالی ندارد.

هدایتخواه اظهار داشت: بر اساس این مصوبه پیش بینی شده سالانه 30 میلیارد تومان طی پنج سال به استان تخصیص یابد.

مصوبه ایراد قانونی ندارد

مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: از این میزان 20 میلیارد تومان آن از ردیف بودجه ارتقای شاخصهای فرهنگی تامین می شود که در بودجه سال گذشته و امسال توسط مجلس تصویب شد.

وی افزود: 10 میلیارد تومان آن هم از طریق بودجه های سفر و منابع در اختیار رئیس جمهور و معاون برنامه ریزی رئیس جمهورتامین می شود.

هدایتخواه گفت: این مصوبه هیچ اشکال و ایراد قانونی ندارد و کسانی که به آقای لاریجانی گزارش داده اند نگاه کارشناسی درستی نداشته اند و لاریجانی نیز در لغو این مصوبه عجله کرده است.

وی تصریح کرد: مجمع نمایندگان استان پیگیریهای لازم را برای لغو این تصمیم انجام می دهند.

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس همچنین با اشاره به لزوم اختصاص این بودجه برای بخش فرهنگ این استان گفت: سال گذشته تنها شش میلیارد تومان از 30 میلیارد تومان به استان تخصیص داده شد و امسال هم 17.5 میلیارد تومان ابلاغ شده است.

هدایتخواه بیان داشت: اگر این بودجه به درستی هزینه شود قطعا تاثیر زیادی در رشد و ارتقای شاخصهای فرهنگی این استان خواهد داشت.

کهگیلویه وبویراحمد کمترین زیرساخت فرهنگی را دارد

وی بیان کرد: کهگیلویه و بویراحمد در بحث زیرساختها و فضاهای فرهنگی فاصله زیادی با سایر استانها دارد.

هدایتخواه یادآور شد: در بسیاری از شهرهای این استان تنها به اندازه 50 درصد جمعیت آنها فضای فرهنگی و مذهبی داریم و در اکثر نقاط استان فضاهای فرهنگی مناسب همچون فرهنگسراها، سینما و ... نداریم و کتابخانه کافی هم در استان موجود نیست.

وی با بیان اینکه حدود 40 تا 50 درصد این بودجه مربوط به کارهای عمرانی است افزود: مهمتر از زیرساختها خود برنامه‌های نرم افزاری هستند و بخش اعظم اعتبار پیش بینی شده برای فعالیتهای فرهنگی است.

هدایتخواه بیان داشت: با این حال با توجه به نیازهای زیاد این استان در بخش فرهنگی حتی ظرفیت تخصیص بودجه ای بیشتر را داشت و در سفر سوم تقاضای اختصاص سالانه 60 میلیارد تومان به استان مطرح شد اما هیئت دولت 30 میلیارد تومان را تصویب کرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس هفته گذشته در نامه‌ای به محمود احمدی‌ نژاد اعلام کرد که مصوبه دولت مبنی بر اختصاص 150 میلیارد تومان بودجه به اقدامات فرهنگی در استان کهگیلویه و بویراحمد به علت آن که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین نشده است لغو می‌شود.

در دور سوم سفر هیئت دولت به کهگیلویه و بویراحمد اختصاص 150میلیارد تومان طی پنج سال به‌ صورت هزینه‌ای و عمرانی علاوه بر بودجه‌های فرهنگی مصوب سالیانه دستگاه‌ها برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان تصویب شد.

این بودجه قرار بود در اختیار شورای توسعه و برنامه ‌ریزی استان قرار گیرد تا با رعایت عدالت، ظرفیتها، نیازها و استعداد‌ها در ارتقای فرهنگ عمومی و تقویت و توسعه کمی و کیفی فعالیتها و فضاهای فرهنگی با تاکید بر معارف، معیارها و ارزشهای والای اسلامی، توسعه و تقویت امور و فعالیتهای فرهنگی بانوان، تحکیم مبانی خانواده و افزایش نشاط و شادابی جامعه و... هزینه شود.

در حالی این مصوبه لغو می شود که طی ماههای گذشه کمیته های مختلف ارتقای شاخصهای فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد تشکیل و طرحهای فرهنگی زیادی در جلسات متعدد این کمیته ها بررسی و مصوب شد.

همچنین معاون سیاسی و امنیتی استاندا کهگیلویه و بویراحمد چندی پیش از ابلاغ اعتبارات ارتقای شاخصهای فرهنگی استان مربوط به دور سوم سفر هیأت دولت به استان خبر داده بود.

با این حال کمبود زیرساختها و اماکن فرهنگی و هنری یکی از مهمترین مشکلات بخش فرهنگ و هنر در این استان است به طوری که این استان با 700 هزار نفر جمعیت تنها یک سالن سینما در شهر دهدشت دارد و شهرهای یاسوج، گچساران، سی سخت و... فاقد سالن سینما هستند.