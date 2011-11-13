گنجینه جیرفت رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد صبح امروز یکشنبه با حضور در موزه ملی ایران از گنجینه باز پس گرفته شده جیرفت رونمایی کرد.

گنجینه باز پس گرفته شده جیرفت با قدمتی 5 هزار ساله ، 7 سال پیش به صورت غیر قانونی از کشور خارج و قرار بود در گالری معروف فروش اشیاء عتیقه لندن به حراج گذاشته شود که با اقدام حقوقی مراکز حقوقی ریاست جمهوری و سازمان میراث فرهنگی حراج این اشیاء تاریخی متوقف شد و با پیگیری های حقوقی، سرانجام این اشیا، سیزدهم آبان ماه سال جاری وارد کشور شده و قرار است پس از رونمایی در موزه ملی ایران برای بازدید عمومی به نمایش گذاشته شود .

این اشیاء تاریخی شامل دو کوزه ، 5 جام ، 6 گلدان، یک کاسه ، یک ظرف و 3 وزنه است که در سالهای 2001 تا 2004 میلادی در حفاری های غیرمجاز به دست قاچاقچیان عتیقه افتاده است که پس از صدور حکم دادگاه تجدید نظر به نفع سازمان میراث فرهنگی این اشیاء تاریخی که کارشناسان جدای از ارزش فرهنگی و تاریخی برای این آثار ارزش مادی 30 میلیارد دلاری را تخمین زدند به کشور بازگردانده شد.