رشد 80 درصدی ثبت نام آرم طرح ترافیک/ شورا تنها مرجع اعلام نرخ جدید

به گزارش خبرنگار مهر، وحید نوروزی صبح یکشنبه در کنفرانس خبری آرم ترافیک سال 91 با اشاره به اینکه رشد ثبت نام برای دریافت آرم های طرح ترافیک 80 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، گفت: سیستم قبلی ثبت نام آرم پنج سال استفاده شده بود و به اعتقاد بسیاری از مراجع ذیصلاح نیاز به اصلاح داشت که آذرماه سال گذشته نرم افزار جدید نصب و راه اندازی شد. همچنین اشکالات زیادی که در سال گذشته برای شهروندان بوجود آمد به دلیل تغییر سیستم نرم افزاری بود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته عوارض، برگه معاینه فنی و وجه صد در صد به صورت اینترنتی انجام شد گفت: پیش از این سه کامیون خاور کپی عوارض در انبارهای ما ذخیره می شد که با الکترونیکی کردن پرداخت های آرم ترافیک از اینگونه کاغذ بازی ها خلاص شدیم.

وی ادامه داد: بر اساس این طرح خودروهای دولتی که هرگز عوارض نمی دادند عوارض سالیانه خود را پرداخت کردند. همچنین خودروهای نو نیز بر اساس این طرح عوارض دریافت شد.

نوروزی با بیان اینکه با مکانیزه شدن دریافت آرم طرح ترافیک از جعل و سوء استفاده جلوگیری شد گفت: در سال 89، 50 نفر در رابطه با جعل آرم های طرح ترافیک دستگیر شدند که این رقم در سال گذشته به صفر رسید.

معاون اجرایی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به 5 ساله شدن معاینه فنی خودروها گفت: علیرغم انتقادهایی که به این قانون داریم به نظرات نمایندگان مجلس احترام گذاشته و تنها خودروهای 86 به قبل باید برای ثبت نام برگه معاینه فنی دریافت کنند.

وی افزود: در سال 91 فرایند دریافت چک از صدور آرم طرح ترافیک حذف می شود و تمامی ارگان های دولتی ملزم به پرداخت الکترونیکی وجوه خود هستند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 98 هزار آرم طرح ترافیک صادر شده است، گفت: برای تمامی آرم های صادر شده یک پرونده الکترونیکی تشکیل شده و تمامی دستورات و نامه نگاری ها نیز به صورت الکترونیکی انجام و ثبت شده است.

نوروزی ادامه داد: سیستم نرم افزار جدید دارای ایمنی بالایی است و در صورتی که هکرها بتوانند به آن نفوذ کنند از آنها تشکر می کنم زیرا نقش سیستم هوشمند ما را به ما می آموزند.

وی با بیان اینکه تعویض آرم صد در صد اینترنتی است گفت: امکان ویراش اطلاعات شهروندان در این سیستم وجود دارد اما تعویض آن به نام افراد دیگر امکانپذیر نیست و تنها می توان به پدر، مادر و اعضای درجه یک آرم طرح ترافیک خود را منتقل کرد.

وی با اشاره به سهمیه نهادهای دولتی در سهمیه های آرم طرح ترافیک، گفت: دریافت آرم طرح ترافیک برای جانبازان بالای 70 درصد رایگان، برای خبرنگاران و سهمیه بگیران خاص با افزایش جزئی و سایر آرم ها نیز از تورم سالیانه کشور کمتر است.

وی تاکید کرد: تنها مرجعی که نرخ های جدید آرم طرح ترافیک را اعلام خواهد شورای اسلامی شهر تهران است که لایحه پیشنهادی ما نیز 2 ماه زودتر از همیشه به شورا تحویل داده شده و تا زمانی که به تصویب نرسیده نرخی از سوی شهرداری اعلام نخواهد شد.

نوروزی در پاسخ به سئوالی مبنی بر کاهش سهمیه خبرنگاران نسبت به 2 سال گذشته گفت: تمام خبرنگارانی که هویت خبرنگاری آنها مشخص شود آرم طرح ترافیک دریافت می کنند و کاهش به دلیل عدم فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران است.

نوروزی با بیان اینکه ثبت نام برای آرم طرح ترافیک 80 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است گفت: تا کنون 18 هزار و 23 فقره ثبت نام داشته ایم که نسبت به سال گذشته افزایش چشم گیری داشته است.

وی با بیان اینکه صد در صد سهمیه ها به ارگان های مرتبط ابلاغ شده است، گفت: تمامی نهادها و ارگان های سهمیه بگیر از میزان سهمیه خود اطلاع دارند و باید کد رهگیری و نام فرد مورد نظر را اعلام کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی مدیران مسئول سهمیه ها را به خبرنگاران واقعی تحویل نمی دهند، گفت: سال گذشته از جانب مدیر مسئولان گلایه های زیادی داشتیم و طی جلسات مختلف به نتایج خوبی رسیده ایم و ما افرادی را خبرنگار می دانیم که مدیر مسئول آن رسانه آن را به ما معرفی کند.

نوروزی ادامه داد: خبرنگاران آزاد نیز می توانند با مراجعه به روابط عمومی شهرداری تهران همانند سال گذشته اقدام به دریافت آرم طرح ترافیک کنند. همچنین سایت ها و مجلات نیز می توانند با مراجعه به گروه مجلات همشهری اقدام به ثبت نام برای دریافت آرم طرح ترافیک کنند.

نوروزی با تاکید بر اینکه در صورتیکه مشکل خاصی بوجود نیاید تمامی آرم ها تا 15 اسفندماه تحویل داده می شود، گفت: رونمایی از آرم طرح ترافیک جدید در اوایل آذرماه به شکلی کاملا متفاوت انجام می شود.

این مقام مسئول در شهرداری با اشاره به برخی تخلفات شهروندان در زمینه ارائه اطلاعات نادرست گفت: سال گذشته 5 هزار مجوز صدور آرم برای شهروندان صادر شده بود که به دلیل تناقض در اطلاعات وارده به آنها تحویل داده نشد.

به گفته نوروزی برچسب آرم های طرح ترافیک به شکل فیزیکی حذف می شود و امکان کنترل هوشمند محدوده طرح ترافیک وجود دارد.

وی با اشاره به تقاضای اندک شهروندان از آرم های روزانه و هفتگی گفت: برخلاف تقاضای بالای آرم های سالیانه تقاضا برای دریافت آرم های روزانه و هفتگی کم است و دلیل آن هم عدم آگاهی شهروندان از دریافت راحت این آرم ها است که بر اساس توافق انجام شده این آرم ها به صورت اینترنتی و یا به صورت کارت از دکه هایی خاص امکانپذیر خواهد بود.

نوروزی با اشاره به اینکه همچنان محدوده زوج و فرد به صورت هوشمند کنترل نمی شود گفت: بر اساس قوانین محدوده زوج و فرد ترافیک درمانی موقتی است که اگر تایید شود این محدوده به صورت دائمی خواهد بود کنترل آن را هوشمند می کنیم تا بتوانیم هر چه زودتر آرم طرح ترافیک به صورت فیزیکی را حذف کنیم.

وی در خاتمه با اشاره به تفاوت آمار میزان آلودگی هوا از سوی سازمان محیط زیست و شهرداری تهران گفت: در تمام دنیا، تمامی ذرات زیر 2.5 میکرون آلودگی محسوب می شود که سازمان محیط زیست تهران همچنان تاکید دارد که این میزان را جزو آلودگی محسوب نکند در حالیکه حتی دانشجویان ترم اول هم می دانند بر اساس استانداردهای جهانی این ذرات جزئی از آلودگی هوا محسوب می شوند.