آغاز ثبت نام آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور

به گزارش خبرنگار مهر، واجدین شرایط شرکت در آزمون می­توانند تا ساعت 23 روز 26 آبان با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی www.sanjeshp.ir در این آزمون ثبت نام کنند.

داوطلبان می توانند به صورت اینترنتی مدارک خود را ارسال کنند و پس از پایان مراحل ثبت نام، از دریافت کد رهگیری اطمینان حاصل کرده و از فرم ثبت نام خود پرینت تهیه و آن را نگهداری کنند.

مدارک مورد نیازجهت ثبت نام اینترنتی، شامل یک قطعه عکس، فیش بانکی به مبلغ 100 هزارریال به حساب شماره 2173319015000 سیبا به نام خزانه داری کل (قابل پرداخت در کلیه­ی شعب بانک ملی ایران)، تصویر صفحه­ اول شناسنامه و تصویر کارت ملی است.

نوزدهمین دوره آزمون جایابی دانش­آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور در سال 90 ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 10 آذر در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود و حضور در جلسه آزمون بدون همراه داشتن کارت ورود به جلسه، کارت ملی و فیش بانکی امکان­پذیر نیست.

کلید نهایی روز 20 آذر اعلام می شود و در نهایت نتایج نهایی ساعت 18 روز 30 آذرماه اعلام و معرفی­نامه به دانشگاه­ها از تاریخ سوم دی ماه به بعد صادر می شود.