مجلس ایرادات دو لایحه را اصلاح کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه امور گمرکی را در دستور کار داشتند.

این لایحه با 21 ایراد و ابهام به مجلس بازگشت داده شده بود که نمایندگان با اصلاح عبارتی و همچنین الحاق تبصره به برخی مواد ایرادات شورای نگهبان را برطرف کردند و مجددا آن را به شورای نگهبان فرستادند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس همچنین ایرادات مصوبه خود در لایحه اصلاح قانون معادن را مورد بررسی قرار دادند و با الحاق یک تبصره سعی کردند ایراد شورای نگهبان را برطرف کنند.

به گزارش مهر در ماده 12 این لایحه شورای عالی معادن با اختیاراتی و با ترکیب مشخصی تشکیل می شود که در بندهای 9، 10 و 11 ماده مربوط به تعیین شورای عالی معادن عبارت "بدون حق رای" حذف شد.

در این بندهای ماده 12 افرادی که برای ترکیب این شورا انتخاب شده بودند حق رای نداشتند اما عبارت بدون حق رای از این مواد حذف شد و یک تبصره به ماده مذکور الحاق شد که بر اساس آن مقرر شد، مصوبات شورای عالی معادن پس از تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجرا است.