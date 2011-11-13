توسعه تشکی که کیفیت خواب را کنترل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، کیفیت خواب اهمیت بالایی دارد و یک خواب شیرین به سلامت فرد کمک می کند. این درحالی است که استراحت نامناسب اغلب شاخص مهمی برای بروز مشکلات فیزیکی و روحی است.

به همین دلیل تاکنون گجتهایی به شکل "هدبند" و یا "دستبند" وارد بازار شده اند که می توانند درجه آسایش محل خواب را کنترل کنند.

اکنون پژوهشگران یک شرکت کالیفرنیایی به نام Bam Labs نوعی تشک بادی را عرضه کرده اند که مجهز به یک حسگر بسیار حساس به نام Tflc است که قادر است تغییرات فشار ناشی از ضربات بسیار سبکی چون ضربان قلب و حرکات نا آرام در تخت را کنترل و آپنه خواب (قطع موقتی تنفس در خواب به سبب چاقی و یا استرس) را اندازه گیری کند.

سپس Tflc از راه بی سیم به یک جعبه کنترل متصل به اینترنت منتقل شده و بعد وارد یک سرویس ابری می شود.

در این سرویس ابری، اطلاعات از طریق نرم افزار ویژه ای که قادر است سیگنالهای دریافت شده را تشخیص و دسته بندی کند تجزیه و تحلیل می شوند. برپایه این ارزیابیها این نرم افزار کیفیت خواب را اندازه گیری می کند و نتیجه را در اختیار پرستار می گذارد.

این اطلاعات بر روی برنامه های جانبی دستگاههای موبایل برپایه سیستم عامل iOS (آی- پد و آی- فن) نیز گردش می کنند و بنابراین پرستار یا مراقب بیمار بدون اینکه نیاز داشته باشد به صورت فیزیکی وارد اتاق شود، می تواند از وضعیت خواب وی آگاه شود.

براساس گزارش تکنولوژی ریوو، درحال حاضر این محصول در آمریکا و ژاپن آزمایش شده و قرار است در سال 2012 تولید آن برای استفاده های بیمارستانی و خانگی آغاز شود.

مزیت این تشک برپایه حسگر Tflc نسبت به سیستمهای مشابه در این است که این دستگاه به حسگرهای خارجی که بیمار یا پرستار شخصی مجبور به حمل آنها هستند نیازی ندارد.