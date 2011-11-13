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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۱۲

پیکر شهدای حادثه سازمان خودکفایی سپاه فردا تشییع می شود

پیکر شهدای حادثه سازمان خودکفایی سپاه فردا تشییع می شود

مسئول روابط عمومی سپاه از جزئیات مراسم تشییع و به خاکسپاری 17 شهید حادثه سازمان خود کفایی خبر داد و گفت: پیکر پاک شهیدان حادثه سازمان خود کفایی فردا 23 آبان ماه از مقابل حسینیه عاشقان ثارالله ستاد فرماندهی کل سپاه تشییع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار پاسدار رمضان شریف با اعلام این خبر افزود: پیکر پاک سرلشکر شهید حسن مقدم به همراه 16 شهید دیگر فردا از مقابل حسینیه عاشقان ثارالله ستاد فرماندهی کل سپاه واقع در انتهای خیابان پیروزی، میدان شهید کلاهدوز به سمت بهشت زهرا(س) تشییع خواهد شد. 
 

کد مطلب 1458739

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