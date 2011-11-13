پیکر شهدای حادثه سازمان خودکفایی سپاه فردا تشییع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار پاسدار رمضان شریف با اعلام این خبر افزود: پیکر پاک سرلشکر شهید حسن مقدم به همراه 16 شهید دیگر فردا از مقابل حسینیه عاشقان ثارالله ستاد فرماندهی کل سپاه واقع در انتهای خیابان پیروزی، میدان شهید کلاهدوز به سمت بهشت زهرا(س) تشییع خواهد شد.

