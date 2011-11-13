فرش ایران 20 درصد بازار صادراتی خود را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کاتب در مراسم افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه تخصصی-صادراتی فرش دستباف در اصفهان بیان داشت: صادرات فرش دستباف کشور تا پایان سال جاری باید به 600 میلیون دلار برسد این در حالی است که تا کنون 290 میلیون دلار صادرات در این حوزه محقق شده است.

بیش از 95 درصد صنعت فرش کشور در دست بخش خصوصی است

وی با بیان اینکه اکنون بیش از 95 درصد صنعت فرش کشور در دست بخش خصوصی است، اظهار داشت: مدیریت تولید و فروش فرش دستباف فرآیندی کاملا خصوصی است و تصمیم گیریها در این حوزه نیز باید بر این مبنا صورت گیرد.

کاتب بر لزوم تغییر نوع نگاه تولیدکنندگان از تولید مدار و محصول مدار به مشتری مدار تأکید کرد و افزود: نوآوری در حوزه فرش کمتر دیده می شود و این ضعف ارائه محصول در بازار جهانی را به همراه دارد.

قائم مقام مرکز ملی فرش ایران با اشاره به این که نوع نگاه تولیدکننده به مشتری در نمایشگاه به خوبی هویدا می شود، ادامه داد: مرکز ملی فرش ایران هدف گذاری خود را در بازارهای جدید آغاز کرده و نمایشگاه های کشور چین و نیز ارزیابی بازار فرش ایران در کشورهای آمریکای لاتین را در دستور کار قرار داده است.

وی اعلام داشت: مرکز ملی فرش ایران در سال های اخیر توجه ویژه ای به مشارکت بخش خصوصی و حضور آنان در قالب شوراهای سیاست گذاری و کمیته های فرش داشته است.