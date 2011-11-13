مهم ترین پیام واقعه غدیر وحدت بین مسلمانان است

حجت الاسلام مجید نامور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اتحاد مسلمانان همواره و در طول تاریخ راهگشای حل مسایل و مشکلات آنان در برابر دشمنان بوده و به همین دلیل می توان همبستگی جهان اسلام را عاملی مهمی در فراگیر شدن این دین مبین در سطح دنیا دانست.

وی تصریح کرد: وحدت کلید موفقیت و پیشرفت هر ملتی بوده و این اتحاد باید در جوامع اسلامی بیش از پیش تقویت شود.



حجت الاسلام نامور اضافه کرد: واقعه غدیر فقط یک حادثه تاریخی نیست که در کنار دیگر وقایع نگریسته شود بلکه یک تفکر و نقطه تلاقی رسالت با امامت است.



وی بر تبیین بیش از پیش مسئله غدیر در جامعه تاکید کرد و گفت: غدیر نقطه قوت جهان اسلام است و باید به نحو مطلوب در جامعه اطلاع رسانی شود.

کارشناس مسئول فرق و مذاهب تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: برگزاری شایسته و مطلوب مراسم عید غدیر بعنوان یک نماد ملی مذهبی در کشور انقلابی ایران در مقابله با هجمه های وارده از دشمنان در جنگ نرم می تواند برای نسل جوان و پویایی انقلابی دارای تاثیرات و پیامهای عالی و محتوایی مربوط به امر ولایت را در پی داشته باشد.



مراسم بزرگداشت عید غدیر در مصلی امام خمینی(ره) بجنورد روز سه شنبه با حضور سادات این شهرستان برگزار می شود.