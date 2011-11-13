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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۰۵

حجت الاسلام نامور:

مهم ترین پیام واقعه غدیر وحدت بین مسلمانان است

مهم ترین پیام واقعه غدیر وحدت بین مسلمانان است

بجنورد - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول فرق و مذاهب اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: وحدت مهم ترین پیام غدیر برای مسلمانان سراسر جهان است.

حجت الاسلام مجید نامور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اتحاد مسلمانان همواره و در طول تاریخ راهگشای حل مسایل و مشکلات آنان در برابر دشمنان بوده و به همین دلیل می توان همبستگی جهان اسلام را عاملی مهمی در فراگیر شدن این دین مبین در سطح دنیا دانست.

وی تصریح کرد: وحدت کلید موفقیت و پیشرفت هر ملتی بوده و این اتحاد باید در جوامع اسلامی بیش از پیش تقویت شود.
 
حجت الاسلام نامور اضافه کرد: واقعه غدیر فقط یک حادثه تاریخی نیست که در کنار دیگر وقایع نگریسته شود بلکه یک تفکر و نقطه تلاقی رسالت با امامت است.
 
وی بر تبیین بیش از پیش مسئله غدیر در جامعه تاکید کرد و گفت: غدیر نقطه قوت جهان اسلام است و باید به نحو مطلوب در جامعه اطلاع رسانی شود.

کارشناس مسئول فرق و مذاهب تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: برگزاری شایسته و مطلوب مراسم عید غدیر بعنوان یک نماد ملی مذهبی در کشور انقلابی ایران در مقابله با هجمه های وارده از دشمنان در جنگ نرم می تواند برای نسل جوان و پویایی انقلابی دارای تاثیرات و پیامهای عالی و محتوایی مربوط به امر ولایت را در پی داشته باشد.
 
مراسم بزرگداشت عید غدیر در مصلی امام خمینی(ره) بجنورد روز سه شنبه با حضور سادات این شهرستان برگزار می شود.
کد مطلب 1458741

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