ابداع تست درخشش سرخ رنگ برای تشخیص آلزایمر

به گزارش خبرگزاری مهر، این شیوه جدید تشخیصی امیدها را برای شناسایی بیماری در مراحل اولیه پیشرفت آن، حتی پیش از اینکه نشانه های بیماری خود را نشان دهند، افزایش داده است در حالی که احتمال تشخیص نادرست به استفاده از این شیوه کاهش یافته و به این شکل دیگر بیماران مبتلا به انواع دیگر زوال عقلی می توانند درمانهای متناسب با بیماری خود را دریافت کنند.

این شیوه تشخیصی اکنون وارد آخرین مرحله از آزمایشهای بالینی خود شده است و در صورتی که از این مرحله نیز با موفقیت خارج شود، تا پایان سال 2012 مورد استفاده عمومی قرار خواهد گرفت. تا به امروز تنها راه تشخیص آلزایمر شناسایی دیگر بیماری ها و اختلالات از قبیل افسردگی و یا کمبود ویتامین C بوده است و تشخیص نهایی تنها پس از مرگ و نمونه برداری مغزی امکان پذیر بوده است.

شیوه جدید اسکن مغزی می تواند نشانه های ابتلا به آلزایمر را در قالب درخشش های سرخ رنگ نمایش دهد

اما اکنون ترکیبی جدید به نام "فلوتمتانول" که مناطق مبتلا به آلزایمر مغز را آشکار می سازد، امیدهایی را برای تشخیص زودهنگام بیماری زنده کرده است.

این ترکیب به بازوی فردی که نشانه های اولیه آلزایمر را نشان داده تزریق می شود و سپس فرد تحت اسکن پرتونگاری مقطعی پوزیترونی یا PET قرار می گیرد. درصورتی که توده های بتا آمیلوئید که عامل ایجاد آلزایمر شناخته شده اند، در مغز وجود داشته باشند، ترکیب فلوتمتانول در آن درخششی سرخ رنگ ایجاد می کند و به این شکل ابتلای فرد به بیماری تایید می شود.

تفاوت میان دو اسکن از مغز فدری سالم و فردی مبتلا به آلزایمر، رنگ سرخ به خوبی تفاوتها را آشکار کرده است

دور دوم پروژه فلوتمتانول در اوایل سال جاری به پایان رسید. در این دوره آزمایشی 65 بیمار مبتلا به آلزایمر و دیگر مبتلایان به انواع دیگر زوال عقلی که تنها یک سال دیگر فرصت زندگی داشتند، مورد آزمایش قرار گرفتند. این مطالعات نشان دادند زمانی که یک متخصص به تنهایی تلاش می کرد بیماری افراد را تشخیص دهد، 15 درصد از تشخیصهایش نادرست از آب در می آمد. با این همه با استفاده از ترکیب و شیوه اسکن جدید میزان خطای متخصص به هفت درصد می رسد.

بر اساس گزارش دیلی میل، بیماری آلزایمر در میان افراد بالای 65 سال رواج بسیاری دارد با این همه هنوز دلیل اصلی ابتلا به این بیماری آشکار نشده است.