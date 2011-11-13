تنظیم بازار نباید مانع صادرات غیر نفتی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا فولادگر در آئین آغاز به کار چهاردهمین نمایشگاه تخصصی- صادراتی فرش دستباف اصفهان با اشاره به اینکه طبق ماده 104 برنامه پنجم توسعه دولت ملزم به حمایت از صادرات غیر نفتی است، صنعت فرش را از اساسی ترین شاخه های صادرات غیر نفتی دانست و یادآور شد: سهم کشور از صادرات غیر نفتی هم اکنون مطلوب و ایده آل نیست و نسبت صادرات غیر نفتی به واردات همچنان در تراز منفی قرار دارد.

وی از تنظیم طرح 30 ماده ای با همکاری اتاق های بازرگانی و تعاون و ارایه آن به دولت خبر داد و اضافه کرد: هدف عمده این طرح مقررات زدایی و رفع موانع تولید کسب و کار است که از طریق آن شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز فعال می شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اصل 44 قانون اساسی دارای موارد بسیار کاربردی برای اقتصاد کشور است اما متأسفانه از نظر تحقق اهداف و واگذاری ها به خوبی انجام نشده است.

وی ادامه داد: مهمتر از واگذاری ها بهبود فضای کسب و کار است که مهمترین عرصه ظهور آن نمایشگاه ها هستند و زمینه حضور سرمایه گذاران و فعالان عرصه تولید و صادرات را محقق می سازند.