به گزارش خبرنگار مهر، نشست هفتگی جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار صبح فردا دوشنبه با حضور اسدالله بادامچیان قائم مقام و رئیس فراکسیون موتلفه اسلامی در مجلس برگزار می شود.

در این گردهمایی بادامچیان به تشریح مهمترین مسائل داخلی و بین المللی بویژه انتخابات مجلس نهم و اتحاد اصولگرایان خواهد پرداخت.

نشست هفتگی جامعه اسلامی اصناف و بازار هر هفته با حضور اعضا این تشکل سیاسی اصولگرا در مسجد امام خمینی(ره)بازار برگزار می شود.

همچنین جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار از تشکل های پانزده گانه جبهه پیروان خط امام و رهبری است که در این دوره از انتخابات در سازوکار کمیته 8+7 (جبهه متحد اصولگرایان) فعالیت می کند.

هفته گذشته نیز سید مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیر مسئول روزنامه رسالت در خصوص جایگاه ولایت در نظام اسلامی، اهمیت اصل 44 قانون اساسی و تفاوت های نظام ریاستی و پارلمانی در گردهمایی هفتگی جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار سخنرانی کرده بود.