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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۱۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پرداخت 50 درصد مطالبات بازنشستگان نیروهای مسلح

پرداخت 50 درصد مطالبات بازنشستگان نیروهای مسلح

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از پرداخت 50 درصد مطالبات معوق بازنشستگان نیروهای مسلح خبر داد و گفت: مابقی مطالبات این افراد تا پایان سال به آنان پرداخت می‌شود.

سردار حسین دقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کل مطالبات بازنشستگان نیروهای مسلح یکهزار و 600 میلیارد تومان است که تاکنون نیمی از آن از ابتدای سال تاکنون پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق مربوط به دو بخش است، تاکید کرد: یکی مربوط به قانون خدمات کشوری و دیگری معوقات مربوط به سالهای 86 و 87 است.
 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح گفت: در مجموع 490 هزار بازنشسته مشمول دریافت معوقات قانون خدمات کشوری هستند که معوقات بیش از 56 هزار بازنشسته تسویه شده و با مابقی بازنشستگان نیز در حال تسویه هستیم.
 
به گفته دقیقی، به هر بازنشسته نیروهای مسلح دو میلیون و 200 هزار تومان بابت معوقات آنان پرداخت شده است.
کد مطلب 1458747

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