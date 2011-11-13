پرداخت 50 درصد مطالبات بازنشستگان نیروهای مسلح

سردار حسین دقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کل مطالبات بازنشستگان نیروهای مسلح یکهزار و 600 میلیارد تومان است که تاکنون نیمی از آن از ابتدای سال تاکنون پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق مربوط به دو بخش است، تاکید کرد: یکی مربوط به قانون خدمات کشوری و دیگری معوقات مربوط به سالهای 86 و 87 است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح گفت: در مجموع 490 هزار بازنشسته مشمول دریافت معوقات قانون خدمات کشوری هستند که معوقات بیش از 56 هزار بازنشسته تسویه شده و با مابقی بازنشستگان نیز در حال تسویه هستیم.

به گفته دقیقی، به هر بازنشسته نیروهای مسلح دو میلیون و 200 هزار تومان بابت معوقات آنان پرداخت شده است.