بجنوردیها در روز عید غدیر خم از سادات عیدی می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسینعلی یوسفعلی زاده در نشست خبری خود با خبرنگاران، هدف از برگزاری این مراسم را برگزاری منظم جشن عید سعید غدیر خم در مرکز استان عنوان و اظهار داشت: مشابه چنین مراسمی نیز در سایر شهرستان های استان و در مصلی هر شهرستان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: پیش بینی می شود 100 تن از سادات شاخص استان در مصلی امام خمینی(ره) حضور یابند.

وی زمان برگزاری این مراسم را از ساعت 9 صبح روز سه شنبه تا نماز ظهر عنوان کرد و افزود: 38 برنامه جانبی در حاشیه این جشن اجرایی می شود که قرائت خطبه غدیریه، توزیع شش هزار جلد از کتابچه های خطبه غدیریه، سخنرانی، تواشیح و پذیرایی از عموم مردم از جمله برنامه های این مراسم است.

سردار یوسفعلی زاده همچنین با بیان این که عید غدیر خم بزرگترین عید مسلمانان و تنها سند ثابت و جاری و ماندگار حضور امامت در متن امت اسلامی است، از عموم مردم استان درخواست کرد با حضور در این جشن وحدت، یکپارچگی و اقتدار پیروان حضرت علی(ع) را به نمایش بگذارند.

وی به نور افشانی در شب عید غدیر در استان نیز اشاره کرد و گفت: در شب عید غدیر 10 نقطه از سراسر استان برای نور افشانی در نظر گرفته شده است.

این فرمانده سپاه پاسداران تعداد نقاط در نظر گرفته نور افشانی برای مرکز استان را سه نقطه عنوان کرد و گفت: میدان دفاع مقدس، میدان بازرگانی از جمله دو نقطه در نظر گرفته شده برای نور افشانی در شب عید است.

فرمانده سپاه جواد الائمه(ع) خراسان شمالی متذکر شد: نقطه سوم نور افشانی یکی از دو منطقه پارک شهربازی یا میدان شهید خواهد بود.