سید جواد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آمار دقیقی از خط فقر تاکنون ارائه نشده است، افزود: خط فقر در استانهای مختلف متفاوت است و فقط مربوط به شهرهای بزرگی مانند تهران نیست بلکه باید براساس کار کارشناسی در استانهای مختلف کشور نسبت به تعیین خط فقر در تمامی نقاط اقدام کرد.

وی گفت: تعیین خط فقر و ارائه آمار در این زمینه برای برنامه ریزی مسئولان کشور لازم و ضروری است و به آنها کمک می کند تا براساس این شاخص در زمینه های مختلفی مانند اعلام نرخ بیکاری، اشتغال و... تصمیم گیری و برنامه ریزی کنند اما متاسفانه تا کنون در این زمینه اقدام نشده است.

مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس به طرح هدفمندی یارانه ها اشاره و تاکید کرد: اجرای این طرح برای دهک اول و دوم جامعه مانند روستائیان و مردم ساکن در شهرهای کوچک خوب و در جهت بالا آوردن سطح زندگی آنان موثر بود اما برای طبقه متوسط و بالای جامعه مناسب نبود.

به گفته زمانی، هدفمندی یارانه ها در تهران و درافزایش سطح رفاه شهروندان تاثیری نداشت. در مجموع می توان گفت این طرح کمکی برای رفع فقر افراد زیر خط فقر در تهران نکرد.

وی در مورد بهبود وضع معیشتی افراد، اظهار داشت: آمار فقر در تهران نسبت به یکی دو سال قبل کمتر نشده است و در صورت نداشتن برنامه ریزی برای کاهش و رفع فقر، نباید انتظار داشته باشیم که فقر کم شود.

زمانی تاکید کرد: به همین دلیل می توان گفت که با توجه به افزایش قیمتها اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در تهران اثر بخش نبوده است.