کشاورزی اصفهان در هشت محصول زراعی ضریب بالای 100 درصد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نریمانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اصفهان رتبه نخست را در تولید گوشت مرغ، گوشت بوقلمون، رکورد شیر، ماهی گرمابی در استخر زخیره آب کشاورزی، ماهیان زینتی، تولید و توزیع جوجه بومی و کندوی زنبور عسل را در رستای تولیدات دامی دارد.

وی به ویژگی‌های بخش کشاورزی اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: حدود 5،3 درصد معادل 560 هزار هکتار از مساحت موجود در سطح استان به اراضی کشاورزی اختصاص دارد که سالانه حدود 400 هزار هکتار از آن زیر کشت محصولات زراعی و باغی قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به دریافت رتبه نخست کشوری در تولید ماهیان زینتی توسط اصفهان تصریح کرد: سالانه در سطح استان 30‌گونه از ماهیان زینتی به میزان 41 میلیون قطعه در اصفهان تولید می‌شود.

وی تاکید کرد: اصفهان در زمینه تولیدات دامی و در زمینه تولید گوشت شتر‌مرغ، جوجه شتر‌مرغ، شیر خام، گاو اصیل و گاو دورگ از رتبه دوم و در زمینه کندوی عسل از رتبه سوم برخوردار است.

نریمانی بیان داشت: کشاورزی اصفهان در هشت محصول اساسی زراعی، باغی و دامی از ضریب بالای 100 درصد برخوردار است.

وی اضافه کرد: اصفهان در بخش‌های مختلف صنعتی، گردشگری و کشاورزی فعال است و کشاورزی نقش برجسته‌ای در اقتصاد موجود در استان و سطح ملی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تاکید کرد: در سال گذشته این سازمان نسبت به سال 1388 به افزایش 80 درصدی صادرات محصولات کشاورزی استان از لحاظ ارزش و افزایش 50 درصدی آن به لحاظ وزنی دست یافته است.

وی گفت: اصفهان رتبه نخست را در تولید گوشت مرغ، گوشت بوقلمون، رکورد شیر، ماهی گرمابی در استخر زخیره آب کشاورزی، ماهیان زینتی، تولید و توزیع جوجه بومی و کندوی زنبور عسل را در رستای تولیدات دامی دارد.

نریمانی با اشاره به وجود محدودیتهای شدید منابع آب در سطح استان تاکید کرد: اصفهان با وجود این موضوع و دارا بودن حدود سه درصد از سطح زیر کشت کشور در سال‌های نرمال بالغ بر شش میلیون تن معادل شش درصد از محصولات کشاورزی کشور را تولید می‌کند.