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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۰۰

نریمانی:

کشاورزی اصفهان در هشت محصول زراعی ضریب بالای 100 درصد دارد

کشاورزی اصفهان در هشت محصول زراعی ضریب بالای 100 درصد دارد

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: کشاورزی استان در هشت محصول اساسی زراعی، باغی و دامی از ضریب بالای 100 درصد برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نریمانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اصفهان رتبه نخست را در تولید گوشت مرغ، گوشت بوقلمون، رکورد شیر، ماهی گرمابی در استخر زخیره آب کشاورزی، ماهیان زینتی، تولید و توزیع جوجه بومی و کندوی زنبور عسل را در رستای تولیدات دامی دارد.

وی به ویژگی‌های بخش کشاورزی اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: حدود 5،3 درصد معادل 560 هزار هکتار از مساحت موجود در سطح استان به اراضی کشاورزی اختصاص دارد که سالانه حدود 400 هزار هکتار از آن زیر کشت محصولات زراعی و باغی قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به دریافت رتبه نخست کشوری در تولید ماهیان زینتی توسط اصفهان تصریح کرد: سالانه در سطح استان 30‌گونه از ماهیان زینتی به میزان 41 میلیون قطعه در اصفهان تولید می‌شود.

وی تاکید کرد: اصفهان در زمینه تولیدات دامی و در زمینه تولید گوشت شتر‌مرغ، جوجه شتر‌مرغ، شیر خام، گاو اصیل و گاو دورگ از رتبه دوم و در زمینه کندوی عسل از رتبه سوم برخوردار است.

نریمانی بیان داشت: کشاورزی اصفهان در هشت محصول اساسی زراعی، باغی و دامی از ضریب بالای 100 درصد برخوردار است.

وی اضافه کرد: اصفهان در بخش‌های مختلف صنعتی، گردشگری و کشاورزی فعال است و کشاورزی نقش برجسته‌ای در اقتصاد موجود در استان و سطح ملی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تاکید کرد: در سال گذشته این سازمان نسبت به سال 1388 به افزایش 80 درصدی صادرات محصولات کشاورزی استان از لحاظ ارزش و افزایش 50 درصدی آن به لحاظ وزنی دست یافته است.

وی گفت: اصفهان رتبه نخست را در تولید گوشت مرغ، گوشت بوقلمون، رکورد شیر، ماهی گرمابی در استخر زخیره آب کشاورزی، ماهیان زینتی، تولید و توزیع جوجه بومی و کندوی زنبور عسل را در رستای تولیدات دامی دارد.

نریمانی با اشاره به وجود محدودیتهای شدید منابع آب در سطح استان تاکید کرد: اصفهان با وجود این موضوع و دارا بودن حدود سه درصد از سطح زیر کشت کشور در سال‌های نرمال بالغ بر شش میلیون تن معادل شش درصد از محصولات کشاورزی کشور را تولید می‌کند.

کد مطلب 1458751

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