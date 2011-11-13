به گزارش خبرگزاری مهر، این نتایج در گزارش جهان مرتبط تکنولوژی "سیسکو" 2011 ارائه شده، گزارشی که پس از مطالعه بر روی دو هزار و 800 دانشجو و استاد دانشگاه جوان در بازه سنی 20 تا 29 سالگی در 14 کشور مختلف منتشر شده است.

اینترنت مهمتر از آب آشامیدنی

در این گزارش آمده است که بیش از نیمی افراد مورد مطالعه اعلام کرده اند نمی توانند بدون اینترنت به زندگی خود ادامه دهند و از آن به عنوان بخشی لاینفک از زندگی شان یاد کرده اند که در بعضی موارد اهمیت آن از خودرو، ازدواج و رفاقت با دوستان نیز بیشتر بوده است.

چنین نتایج بهت آوری می تواند این تهدید را پر رنگ کند که در آینده ای نه چندان دور انسانها بسیاری از نیازهای اولیه و حیاتی خود را در ازای استفاده از اینترنت به فراموشی خواهند سپرد. شاید چنین برداشتی از این گزارش کمی بزرگنمایی باشد زیرا امروزه زندگی روزمره انسانها و نیازهای روزمره آنها با تکنولوژی و اینترنت گره خورده و در صورت نبود اینترنت ممکن است در بسیاری از آنها خلل ایجاد شود.

با این همه نتایج مطالعه ای دیگر که توسط موزه علوم لندن بر روی سه هزار بزرگسال انجام گرفت نیز نشان از رتبه بسیار بالای اینترنت در زندگی انسانها دارد. مطالعه بر روی این سه هزار نفر نیز نشان داد بسیاری از آنها نمی توانند به ترتیب بدون: نور خورشید، اینترنت، آب آشامیدنی، یخچال و فیس بوک به زندگی خود ادامه دهند.

اینترنت، جزء لاینفک زندگی

بر اساس گزارش سیسکو، در حال حاضر بسیاری از تکنولوژی ها وجود دارند که در صورت نبودنشان زندگی انسانها مختل شده و حتی به خطر خواهند افتاد با این همه در مطالعه سیسکو 66 درصد از دانشجویان و 58 درصد از اساتید، اینترنت را مهمترین تکنولوژی در زندگیشان عنوان کردند و بیش از 55 درصد از دانشجویان و 62 درصد از کارمندان دانشگاه ها اعلام کردند که بدون اینترنت که یکی از اجزای لاینفک زندگی آنها به شمار می رود، قادر به ادامه زندگی نخواهند بود.

نگاهی به دیگر صنایع و تکنولوژی ها نیز نشان داد تلفنهای هوشمند از دیدگاه جهانی یکی از شایع ترین و رایج ترین ابزارها به شمار می رود که جایگاه رایانه های خانگی را به خطر انداخته اند، به طوریکه 19 درصد از دانشجویان مورد مطالعه تلفن هوشمند خود را مهمترین ابزاری می دانند که در فعالیتهای روزمره از آن استفاده می کنند در حالی که تنها 20 درصد از دانشجویان در مورد رایانه های خانگی چنین نظری داشتند.

ارتباط نزدیک 20 ساله ها با تکنولوژی های قابل حمل

در واقع نتایج این مطالعه نشان می دهد نسل 20 ساله ها در جهان نسبت به مسن ترها ارتباط نزدیکتری با ابزارهای قابل حمل دارند. به گفته محققان برای بیش از یک نفر از هر دانشجو به روز رسانی صفحه شخصی در یک شبکه اجتماعی از اهمیت بالاتری از ازدواج، گوش دادن به موسیقی یا معاشرت با گروه دوستان برخوردار است.

رکود محبوبیت تلویزیون از دیگر نتایج قابل توجهی است که در این مطالعه به آن اشاره شده است زیرا کمتر از 6 درصد از دانشجویان و 8 درصد از اساتید از تلویزیون به عنوان یکی از مهمترین تکنولوژی های زندگی خود یاد کرده اند.

بر اساس گزارش ان بی سی، در حدود 85 درصد از دانشجویان در این مطالعه اعلام کردند آرامش و تمرکز آنها در دوره ای یک ساعته دست کم یکبار به واسطه یک پیامک، تماس تلفنی و یا به روز رسانی در شبکه اجتماعی مختل می شود. در حدود 19 درصد از دانشجویان این میزان را 6 بار در هر 10 دقیقه اعلام کرده اند در حالی که 12 درصد از آنها حساب تعداد دفعات را از دست داده اند.