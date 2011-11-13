به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی شامگاه شنبه در جلسه شورای مسکن اظهار کرد: سازمان مسکن و شهرسازی استان باید تا دو روز دیگر اعلام کند که میزان افتتاحیه های مسکن مهر برای آذرماه و بهمن ماه امسال چقدر است.

وی افزود: همچنین فرمانداران باید از از روز یکشنبه( امروز) با حضور در محل اجرای پروژه ها و تشکیل جلسه تا یک شنبه شب اعلام کنند چه میزان واحد مسکن مهر در شهر خود برای آذرماه و بهمن ماه امسال قابل افتتاح است.



حجازی تصریح کرد: در اغلب شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت استان، عملکرد طرح مسکن ضعیف است که لازم است فرمانداران برای پیشبرد این طرح در شهرهای خود وقت بیشتری بگذارند. اکنون در شهرهای زیر 25 هزار به طور میانگین ماهی دو درصد پیشرفت داریم در حالیکه ما باید به پیشرفت ماهانه 10 درصد دست پیدا کنیم.



رئیس شورای مسکن استان خوزستان با اشاره به ضعف برخی شهرها در اجرای طرحهای مسکن مهر خود عنوان کرد: برای نمونه 100 واحد مسکن مهر فرهنگیان خرمشهر قرار بود در سال 1388 افتتاح شوند ولی تا به امروز در مرز 90 درصد پیشرفت فیزیکی متوقف مانده اند.



حجازی بیان کرد: متاسفانه یک معضل جدی در استان وجود دارد و آن هم این است که اغلب پروژه های استان در مرز 90 درصد متوقف می شوند و 10 مابقی به خوبی پیش نمی رود که این مسئله هم اکنون در طرح مسکن مهر ما نیز به وجودآمده و طرحهایی که با پیشرفت خوبی در حال ساخت بودند اکنون به رکود رسیدند.



استاندار خوزستان خطاب به فرمانداران شهرهای استان تاکید کرد: هر جا مشاهده کردید شهرداری شهرتان در انجام خدمات محوله در محوطه های مسکن مهر ضعف دارد و یا کوتاهی می کند فورا کارها را به پیمانکار دیگری محول کنید تا به خاطر درآمدزایی برای شهرداریها، طرحهای مسکن مهر استان عقب نماند یا اینکه مردم از این بابت متضرر نشوند.



حجازی گفت: ما به تعهدات خود پایبند هستیم و باید تا پایان سال طرحهای مسکن مهر را تحویل بدهیم به همین دلیل فرمانداران شهرهایی که مشکل دارند باید وقت بیشتری برای پیشبرد کارها بگذارند.



وی اضافه کرد: مبادا در اجرای طرحهای مسکن مهر کارها آنقدر به تاخیر بیفتد که به جایی برسیم که یارانه اختصاص یافته از سوی دولت به واحدهای مسکونی نرسد و هزینه های مردم بالا برود. اگر کارها را به همین شکل رها کنیم طرحهای مسکن مهر استان تا دو سال دیگر نیز به سرانجام نمی رسد.



رئیس شورای مسکن استان خوزستان از همکاری خوب بانکها در اجرای طرح مسکن مهرتقدیر کرد و گفت: انتظار داریم آنها همین گونه پای کار باشند تا مردم به سرعت به خانه های خود برسند.