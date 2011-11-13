همپیمانان تهران اسرائیل را له می کنند/ توان اطلاعاتی ایران بالاست

به گزارش خبرگزاری مهر، "ابراهیم حبیب" در گفتگو با پایگاه خبری النشره اظهار داشت: حزب الله خطر حقیقی و واقعی برای اسرائیل در مواجهه با ایران طی هر جنگی در آینده محسوب می شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اظهارات مقامات ایرانی، تهران در صورت وقوع جنگ یک جبهه جدید در شمال اسرائیل ایجاد می کند و از آنجا است که همپیمانان ایران، اسرائیل را له خواهند کرد.

این کارشناس امنیتی تاکید کرد: ایران تواناییهای نظامی و تکنولوژیکی در اختیار دارد که تنها اسرائیل را مورد تهدید قرار نمی دهد، بلکه همپیمانان تل آویو در کل منطقه را نیز در خطر قرار می دهد. همچنین با وجود مصالح و منافع زیاد آمریکا و اروپا در خلیج فارس هر گونه تهدیدی علیه این منطقه، معادلات را به طور کامل تغییر می دهد.

ابراهیم حبیب با اشاره به توان بالای اطلاعاتی ایران کار آمریکا و رژیم صهیونیستی و همپیمانانش را در صورت آغاز جنگ علیه تهران ساده ندانست.