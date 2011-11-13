آلودگی هرزنامه های سال 2010 برابر آلودگی 2 میلیون بار سفر به دور دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، دریافت هرزنامه ها در هر صورتی آزار دهنده است، چه کاربر آنها را در رایانه شخصی خود در منزل دریافت کند و چه در رایانه محل کار، که در این صورت باید سیستم رایانه ای یک اداره یا سازمان را نیز در برابر آنها محافظت کرد.

با این همه بر اساس اینفوگرافی که توسط وب سایت WePageFX منتشر شده، می تواند دریافت این هرزنامه ها علاوه بر ایجاد مزاحمت و دردسر، می تواند از زمان ساخته شدن، ارسال و دریافت شدن و در نهایت پاک شدن، مقادیر جالب توجهی انرژی را نیز به هدر داده و در آلوده سازی محیط زیست تاثیر داشته باشد.

بر اساس این اینفوگراف، با نگاهی سطحی به هرزنامه ها درخواهید یافت که آلودگی کربنی یک هرزنامه برای محیط زیست برابر رانندگی در مسافتی در حدود یک متر است؛ اما این تنها لایه سطحی ماجرا است.

بر اساس گزارش ZDnet، اگر تمامی سرورهایی که برای ارسال یک هرزنامه به آنها نیاز خواهد بود به اضافه تمامی سرورهایی که برای انتقال آن مورد نیاز است، به اضافه سرورهایی که برای پاک کردن آن مورد استفاده قرار می گیرند را در نظر بگیرید درخواهید یافت که منابع و زیرساختارهای فناوری ارتباطاتی که به این پدیده اختصاص می یابند محدود نیستند.

شاید راندن خودرو در مسافتی یک متری آلودگی چندانی ایجاد نکند اما با توجه به 95 تریلیون هرزنامه ای که در سال 2010 در سرتاسر جهان ارسال شده است، می توان محاسبه کرد که میزان آلودگی ناشی از این پدیده بسیار بالاتر از حد تصور بوده و برابر دو میلیون بار راندن یک خودرو به دور سیاره زمین است.

در بخش دیگر این اینفوگراف مشخص شده است که بیشترین میزان آلودگی و انتشار دی اکسید کربن ناشی از فرایند هرزنامه نویسی به باز کردن هرزنامه ها، پاک کردن آنها، فیلتر کردن و جستجو برای یافتن اثبات یا رد محتوی هرزنامه اختصاص دارد.

بخش دیگر اعلام می کند که سالانه در حدود 28.5 میلیون تن متریک دی اکسید کربن موجود در جهان در اثر روند هرزنامه نویسی و تبعات آن به وجود می آیند. همچنین 104 میلیارد ساعت از وقت کاربران در سرتاسر جهان صرف خواندن و پاک کردن دستی هرزنامه ها می شود، زمانی که چهار هزار و 700 برابر مدت زمانی است که برای ساخت بلندترین ساختمان جهان، برج خلیفه در دبی، صرف شده است.

بر اساس گزارش PCmag، در نهایت سه عامل اصلی هرزنامه نویسی در جهان سه کشور هند، با 7درصد، چین با 15 درصد و آمریکا با 21 درصد مشارکت در پراکنده سازی آگاهانه یا ناآگاهانه هرزنامه در سرتاسر جهان و توسعه هرزنامه نویسی معرفی شده اند:

میزان آلودگی ناشی از هرزنامه های دریافت شده در سال 2010 برابر آلودگی دو میلیون بار سفر به دور دنیا

میزان اتلاف انرژی و زمان آلودگی دی اکسید کربنی ناشی از دریافت و خواندن هرزنامه ها

معرفی سه عامل اصلی پراکنده سازی و توسعه هرزنامه در جهان