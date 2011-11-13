به گزارش خبرگزاری مهر، کی‌روش هم جاذبه دارد و هم به همان میزان مربی شناخته شده‌ای است. وی سابقه مربیگری در تیم‌های فوتبال رئال مادرید و پرتغال را در کارنامه دارد و البته در تیم فوتبال منچستریونایتد به عنوان دستیار فعالیت کرده است. این مربی پرتغالی در ماه آوریل 2011 هدایت تیم فوتبال ایران را برعهده گرفت.

کی‌روش گفتگوی جامعی را با سایت فیفا انجام داده که از نظر می گذرانید:

فیفا: نظر شما در ارتباط با پیشرفت فوتبال ایران پس از گذشت شش ماه که از حضورتان در این تیم می گذرد چیست؟

کارلوس کی‌روش: فکر می کنم که تیم ما روند رو به جلویی داشته است. تیم ما از نقطه نظر دفاعی سازمان یافته‌تر شده و همچنین به ثبات رسیده‌ایم و ظرفیت این را داریم که به سمت جلو حرکت کنیم. بازیکنان ما به میزان زیادی به لحاظ وضعیت بازی و روحی پیشرفت کرده‌اند و ما از نقطه نظر تیمی، قوی‌تر شده‌ایم. البته همیشه فضا برای بهتر شدن وجود دارد که این انگیزه‌ای می شود هم برای من و هم برای تیم که سخت‌تر کار کند تا به یک سطح بهتری دست پیدا کند.



- هدفگذاری شما با تیم ملی ایران چیست؟

* هدف اصلی ما در درجه اول صعود به رقابت‌های جام جهانی 2014 در برزیل است بنابراین کار ما در حال حاضر این است که بهترین تیم ممکن را آماده کنیم برای اینکه به هدف خود دست یابیم. البته فدراسیون فوتبال ایران همچنین از من خواسته به توسعه بازیکنان جوان این تیم هم کمک کنم، به ویژه آنهایی که بتازگی به تیم ملی بزرگسالان دعوت شده‌اند.



- با توجه به پیشرفت قابل توجهی که در ماه‌های اخیر داشته‌اید آیا اعتماد به نفس بازیکنان نسبت به گذشته افزایش یافته است؟

* آنها بیش از پیش با روش بازی ما آشنا شده‌اند و با آن احساس راحتی می کنند. ضمن اینکه آنها در نقش‌هایی که ما انتظار داریم بازی می کنند. عملکرد بازیکنان ایران به لحاظ ارتباط با یکدیگر به میزان بسیار زیادی توسعه پیدا کرده است. همه اینها باعث می شود که اعتماد به نفس‌شان ارتقا پیدا کند و می توانند برای بازی تهاجمی خطر کنند.





- کاپیتان جواد نکونام به سایت فیفا گفته که شما روی ذهنیت تهاجمی تیم تمرکز کرده‌اید و این امر همیشه باعث می شود که بازیکنان رو به جلو حرکت کنند...

* من معتقدم که بهترین راه برای دفاع این است که شما توپ را در اختیار داشته باشید و به طور مستمر حمله کنید. اگر شما بهتر بتوانید حمله کنید بنابراین بهتر قادر خواهید بود بازی را در اختیار بگیرید. اما تنها راه ممکن برای پیشروی و حمله این است که بازیکنان شما آمادگی این را داشته باشند که برای یکدیگر فداکاری کنند. هر کسی باید به طور کامل از وظایفش با اطلاع باشد. بازی تهاجمی به معنی این است که شما همیشه از ظرفیت‌های دفاعی خود آگاه باشید و به لحاظ ذهنی دچار لغزش نشوید؛ زیرا یک تیم هرگز با فوتبال تهاجمی به موفقیت نخواهد رسید مگر آنکه به لحاظ دفاعی آماده باشد.



- یکی از تغییرات قابل توجهی که از زمان حضور شما در تیم ملی ایران رخ داده این است که علی کریمی به تیم دعوت شده است؛ کسی که بی تردید باتجربه‌ترین بازیکن تیم ملی ایران است. آیا شما از عملکرد این بازیکن تا به اینجای کار رضایت دارید؟

* من نه تنها از عملکرد او بلکه از عملکرد جوادنکونام هم خیلی راضی هستم. هر دو بازیکن از تجارب بین المللی بالایی برخوردار هستند و سعی می کنند آن را با دیگر اعضای تیم به اشتراک بگذارند. این دو نقش آموزشی پررنگی در تیم ایفا می کنند. نقصان تجربه بین المللی یکی از بزرگترین چالش‌هایی است که تیم ملی ایران با آن مواجه است بنابراین علی و جواد می توانند به بازیکنان جوان تیم بیاموزند که چه کنند.

- آیا شما در روش خلاقانه 3-3-4 از عملکرد آندرانیک تیموریان و جواد نکونام راضی هستید؟

* من نسبت به عملکرد هر دو بازیکن رضایت دارم اما بعضی دیگر از هافبک های تیم ما مانند قاسم حدادی فر و مجتبی جباری در ارائه این نوع از بازی مشارکت دارند.



- به عنوان یک مربی شناخته شده در ارتباط با کشف استعدادها، چه انتظاری از کریم انصاریفرد، محسن مسلمان و احسان حاج صفی که همگی در اوایل 20 سالگی هستند، دارید؟

* این بازیکنانی که شما ذکر کردید به همراه چند تای دیگر از تیم المپیک و زیر 21 سال به تیم ما پیوسته‌اند. ما انتظار داریم که آنها خیلی سریع پیشرفت کنند و تنها راهی که منجر به این اتفاق خواهد شد این است که به آنها فرصت بدهیم تا در بازی‌های بین المللی شرکت کنند و در این مسیر کسب تجربه کنند.

- ایران در حال حاضر برای صعود به دور بعدی رقابت‌ها جایگاه خوبی دارد اما برای دیدار با تیم‌های ژاپن، استرالیا و کره جنوبی و در نهایت صعود به جام جهانی 2014 برزیل، پیش بینی شما چیست؟

* شما نمی توانید با بهترین تیم‌های جهان به رقابت بپردازید مگر اینکه آمادگی این را داشته باشید که با بهترین تیم‌های آسیا مبارزه کنید. هدف ما این است که با بهترین‌ها بازی کنیم و در میان بهترین‌ها باشیم. آسیا اکنون سه تیم برتر دارد که عبارتند از استرالیا، ژاپن و کره جنوبی اما ما باید سخت کار کنیم تا آنها ایران را به عنوان قدرت چهارم بپذیرند و این هدف ما برای آینده نزدیک است. در درازمدت، البته ما می خواهیم که به سطح بالاتری ارتقا یابیم و مقابل بهترین تیم‌های جهان بازی کنیم.

- شما یک سال با تیم "ناگویا گرمپوس ایت" ژاپن و دو سال با تیم فوتبال امارات در دهه گذشته کار کرده‌اید. نظر شما در کل در ارتباط با پیشرفت فوتبال در قاره آسیا چیست؟

* در کل باید بگویم که پیشرفت بسیار زیادی در سطح قاره حاصل شده اما هنوز شکاف در خصوص سطح فوتبال بین کشورها بسیار است. من دو کشور را می بینیم که خیلی سریع و مستمر پیشرفت می کنند اما آسیا در کل از کاستی توسعه تیم‌ها رنج می برد. در واقع این مشکلی است که قاره آسیا همچنان با آن دست به گریبان است. شاید در سال‌های اخیر آسیا میزبان رقابت‌های بسیاری بوده اما فکر می کنم هنوز ستارگانی که بتوانند در سطوح بین المللی بازی کنند در قاره آسیا کم است.



- نظر شما در خصوص عملکرد تیم پرتغال در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی چیست؟

* از نقطه نظر من پرتغال عملکرد خیلی خوبی داشت. ما فوتبال خوب و تاثیرگذاری اجرا کردیم اما باید به خاطر داشته باشیم که تیم ما در چه گروه دشواری قرار داشت. سه تیم بزرگ برزیل، ساحل عاج و پرتغال باید برای دو سهمیه با هم رقابت می کردند و ما در نهایت موفق شدیم در کنار برزیل به مرحله بعد صعود کنیم. این در حالی است که ما می توانستیم در جمع هشت تیم و یا حتی چهار تیم قرار بگیریم. پیروزی بزرگ ما مقابل کره شمالی یکی از هیجان انگیزترین رقابت‌های جام بود. متاسفانه ما در دور دوم با اسپانیا روبه‌رو شدیم، مسابقه‌ای که بسیاری بر این باور بودند که باید در نیمه نهایی و یا فینال رخ می داد. از بازی با اسپانیا باید به عنوان یک بازی حماسی نام ببرم که عملکرد بسیار خوبی داشتیم اما آنها در نهایت پیروز شدند و نشان دادند که شایسته کسب قهرمانی در جام جهانی بودند.



- "کریستیانو رونالدو" چقدر برای تیم فوتبال پرتغال اهمیت دارد؟

* اگر بازیکنی به سطح رونالدو و فیگو برسد ظرفیت این را دارد که نتیجه بازی را عوض کند. با توانایی‌های خدادادی که آنها دارند می توانند بازی را در یک ثانیه تغییر دهند. آنها واقعا برای تیم‌های ملی کشورشان بازیکنان با اهمیتی هستند. متاسفانه بعضی از بازیکنان ممکن است در حالی در رقابت‌های جام جهانی شرکت کنند که در بهترین فرم ممکن نباشند و این به یک فصل طولانی باشگاه‌شان باز می گردد؛ جایی که بعضی از آنها شاید آسیب ببینند. این اتفاقی بود که برای رونالدو در جام جهانی قبل رخ داد. رونالدو فقط در دور دوم توانست برای تیم ملی پرتغال عملکرد قابل قبولی داشته باشد.