به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی جعفری، مدیر روابط عمومی نوزدهمین دوره هفته کتاب در این زمینه گفت: به منظور قدردانی از فعالیتهای رسانهها با محوریت نوزدهمین هفته کتاب، اخبار درج شده در رسانههای مکتوب و مجازی توسط دبیرخانه هفته کتاب رصد میشود و در پایان هفته کتاب از رسانههایی که بیشترین پوشش خبری را داشتهاند تجلیل به عمل خواهد آمد.
وی ادامه داد: رصد اخبار هفته کتاب هم در رسانههای مکتوب و هم دیجیتال انجام میگیرد و همزمان با دهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه برتر هدایایی به رسانههای برتر اهدا خواهد شد.
جعفری خاطرنشان کرد: در حال حاضر با رصد و بررسی اخبار رسانهها، 13 رسانه مکتوب و مجازی بیشترین تعداد اخبار هفته کتاب را منعکس کردهاند.
مدیر روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: تاکنون بین روزنامههای کثیرالانتشار کشور، روزنامههای بامداد، اطلاعات، همبستگی، ایران، کائنات، تهران امروز و ملت ما و بین رسانههای دیجیتال خبرگزاریهای فارس، مهر، ایرنا، ایکنا، پانا و شبستان به عنوان 13 رسانه برتر بیشترین تعداد اخبار هفته کتاب را منعکس کردهاند.
وی در پایان گفت: رسانههای برترهمزمان با اختتامیه جشنواره کتاب و رسانه برتر، روز ۲۹ آبان معرفی خواهند شد.
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