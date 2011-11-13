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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۲۶

تجلیل از رسانه‌های برتر در پوشش اخبار هفته کتاب

تجلیل از رسانه‌های برتر در پوشش اخبار هفته کتاب

رسانه‌های برتر در زمینه پوشش اخبار هفته کتاب در روز پایانی آن مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی جعفری، مدیر روابط عمومی نوزدهمین دوره هفته کتاب در این زمینه گفت: به منظور قدردانی از فعالیت‌های رسانه‌ها با محوریت نوزدهمین هفته کتاب، اخبار درج شده در رسانه‌های مکتوب و مجازی توسط دبیرخانه هفته کتاب رصد می‌شود و در پایان هفته کتاب از رسانه‌هایی که بیشترین پوشش خبری را داشته‌اند تجلیل به عمل خواهد آمد.

وی ادامه داد: رصد اخبار هفته کتاب هم در رسانه‌های مکتوب و هم دیجیتال انجام می‌گیرد و همزمان با دهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه برتر هدایایی به رسانه‌های برتر اهدا خواهد شد.

جعفری خاطرنشان کرد: در حال حاضر با رصد و بررسی اخبار رسانه‌ها، 13 رسانه مکتوب و مجازی بیشترین تعداد اخبار هفته کتاب را منعکس کرده‌اند.

مدیر روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: تاکنون بین روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور، روزنامه‌های بامداد، اطلاعات، همبستگی، ایران، کائنات، تهران امروز و ملت ما و بین رسانه‌های دیجیتال  خبرگزاری‌های فارس، مهر، ایرنا، ایکنا، پانا و شبستان به عنوان 13 رسانه برتر بیشترین تعداد اخبار هفته کتاب را منعکس کرده‌اند.

وی در پایان گفت: رسانه‌های برترهمزمان با اختتامیه جشنواره کتاب و رسانه برتر، روز ۲۹ آبان معرفی خواهند شد.

کد مطلب 1458764

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