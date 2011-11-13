صبای نوین برای رسیدن به صدر جدول برابر استقلال ساری باید پیروز شود

ابوالفضل نکوئیان در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: صبای نوین قم در بازی‌های گذشته خود نتایج بسیار خوبی در کارنامه دارد و تیم ما برای رسیدن به صدر جدول رده بندی گروه دوم مرحله مقدماتی لیگ آزادگان تنها به دنبال سه امتیاز بازی خواهد بود.



وی بیان داشت: استقلال ساری همانند بسیاری از تیم‌های دیگر حاضر در لیگ آزادگان را حرفی جدی تلقی می‌کنیم و با توجه به شناخت دقیقی که از آنها به دست آورده‌ایم، قطعا این شناخت موجب شد تا بازی خوبی برابر این تیم ارائه کنیم.



سرپرست تیم فوتبال صبای نوین قم با اشاره به وضعیت تیم صبای نوین قم در آستانه بازی این هفته لیگ آزادگان برابر رقیب شمالی، اظهار داشت: با توجه به اینکه در خانه بازی می‌کنیم، سعی و تلاش بازیکنان ما این خواهد بود که بتوانیم از فرصت میزبانی برای کسب سه امتیاز به خوبی بهره‌ ببریم.



وی با مرور نتایج بازی‌های اخیر صبای نوین قم در لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان تاکید کرد: پیش از مصاف حساس این هفته با استقلال ساری، کسب 14 امتیاز از بازی‌های گذشته سبب شد تا به هماهنگی و روحیه‌ای بسیار خوب دست یابیم.



نکوئیان ادامه داد:‌ در این بازی می‌توانیم از وجود بازیکنان خود در آمادگی بسیار مطلوب آنها برای پیروزی در خانه استفاده کنیم و امیدوارم در خط دفاعی تیم ما بازی کم نقصی به نمایش بگذارد و در بازی این هفته برابر استقلال ساری به سه امتیاز بازی دست پیدا کنیم.



وی با اشاره به داشتن بازیکنانی مطرح و توانا در تیم صبای نوین قم تاکید کرد: امیدوارم با بازیکنان خوبی که در اختیار داریم، از این هفته به راحتی برابر حریفان امتیاز ندهیم و بتوانیم تیم صبای نوین قم را به موفقیت در لیگ امسال نزدیک تر کنیم.



سرپرست تیم فوتبال صبای نوین قم یادآور شد: تیم صبای نوین قم هم اکنون با 14 امتیاز در وضعیت خوبی در جدول رده بندی ایستاده است و در مجموعه وضعیت مناسبی دارد، بنابراین می خواهیم در خانه پیروز باشیم تا روند رو به رشد ما ادامه یابد.



نکوئیان افزود: تیم صبای نوین قم از چند بازی اخیر به خوبی امتیاز کسب کرده است که این می‌تواند نتیجه خوبی برای ما باشد، بنابراین بازی این هفته با استقلال ساری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است تا با کسب سه امتیاز آن بار دیگر به جمع مدعیان بازگردیم.



گفتنی است: تیم‌ فوتبال صبای نوین قم در دیداری از هفته هشتم از نیم فصل نخست مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان در دیداری مهم از گروه دوم مقدماتی، عصر امروز یکشنبه بیست و دوم آبان ماه در مجموعه ورزشی تختی قم برابر تیم استقلال ساری صف‌آرایی می‌کند.

