وزیر بهداشت در گفتگو با مهر: مشکلات دانشجویان پزشکی را قبول دارم/ محدودیت استخدام استاد جدید

دکتر مرضیه وحیددستجردی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به وضعیت فعلی آموزش پزشکی و مشکلاتی که به دلیل کافی نبودن نیروی انسانی بر دانشجویان پزشکی تحمیل می شود، گفت: من هم مشکلات اینترن ها (کارورزان) را قبول دارم و باید وضعیت را اصلاح کنیم.

ساماندهی اورژانس های بیمارستانی به بهبود وضعیت کارورزان می انجامد

وی علت این مشکلات آموزشی را کمبود نیروی انسانی برشمرد و گفت: به دلیل کمبود نیروی انسانی، کارورزان فعالیت های درمانی را انجام می دهند، البته تمام این فعالیتها برای آنها آموزش را هم به همراه دارد، در واقع وقتی علائم حیاتی بیمار را کنترل می کنند و یا به بیمار رسیدگی می کنند، آموزش هم برای آنها وجود دارد اما با این وجود باید آموزش آنها را پررنگ تر کنیم و کمبودهای نیروی انسانی خودمان را برطرف کنیم.

وحیددستجردی اظهار داشت: ساماندهی اورژانس های بیمارستانی و نظارت جدی بر روی کار دانشگاهها از اهمیت زیادی برخوردار است و به بهبود وضعیت کارورزان می انجامد.

حرکت به سمت تخصصی تر شدن از علت های مشکلات فعلی در حوزه آموزش رشته پزشکی

وی از دیگر علت های مشکلات فعلی در حوزه آموزش رشته پزشکی را حرکت به سمت تخصصی تر شدن برشمرد و گفت: هر چه به سمت تخصصی تر شدن و فوق تخصصی تر شدن حرکت کنیم، با توجه به اینکه تعداد استادان ما محدود است، مشکلات بیشتری خواهیم داشت.

مدتهاست که در گرفتن اساتید جدید محدودیت داریم

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: مدتهاست که در گرفتن مجوز استخدام اساتید جدید محدودیت داریم و از سوی دیگر بخشهای تخصصی و فوق تخصصی هر روز بیشتر شده اند و این در حالی است که تعداد اساتید هر روز کمتر شده است. بنابراین آن نظارت و پوشش درسی که باید توسط اساتید به دانشجوان دکتری حرفه ای در دوره طب عمومی داده شود، کمتر شده است.

وی تاکید کرد: این سیستم را باید اصلاح کنیم و در جاهایی که لازم است بتوانیم مجوز برای جذب اساتید بیشتر داشته باشیم.

فراهم کردن زمینه کاری بهتر برای ارائه آموزش از سوی اساتید

وحیددستجردی، فراهم کردن زمینه کاری بهتر برای ارائه آموزش از سوی اساتید را از دیگر راه حل های رفع مشکلات آموزش پزشکی دانست و گفت: نکته دیگر این است که باید کاری کنیم که استاد ما علی رغم اینکه ممکن است مشغله های دیگری داشته باشد، از آموزش دانشجویان دکتری حرفه ای غافل نشود و همانند اینکه یک دانشجوی فوق تخصص را آموزش می دهد به این دانشجویان هم آموزش دهد.

وزیر بهداشت گفت: تمام این نکته ها در سند تحول آموزش علوم پزشکی دیده شده است هر چه زودتر هم اجرایی می شود و در حال حاضر هم با نظارت هایی که بر اورژانسها داشته ایم، سعی داریم بسیاری از این موارد را اصلاح کنیم.

به گزارش مهر، دانشجویان سال آخر رشته پزشکی که در اصطلاح به آنها اینترن یا کارورز می گویند دوره آموزشی خود را در بیمارستانها می گذرانند که در این دوره فعالیت های درمانی را زیر نظر اساتید انجام دهند.

در حال حاضر به دلیل کمبود نیروی انسانی، بسیاری از فعالیت هایی که در دوره آموزشی این گروه از دانشجویان تعریف نشده بر عهده آنها قرار داده شده و از سوی دیگر مسئولیت آموزش آنها بر عهده دستیاران قرار گرفته است که این مسئله در دانشگاههای علوم پزشکی بزرگ به دلیل وسیع بودن طیف بیمارستانهای این دانشگاهها، مشکلاتی را برای دانشجویان ایجاد کرده است.