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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۲۴

اعلام نتایج رتبه‌بندی دانشگاهها تا ترم 2/ 8 دانشگاه درردیف برترینهای دنیا

اعلام نتایج رتبه‌بندی دانشگاهها تا ترم 2/ 8 دانشگاه درردیف برترینهای دنیا

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به زمان رتبه بندی دانشگاههای کشور، گفت: شاخصهای رتبه بندی دانشگاههای کشور تعیین شده و امیدواریم تا ترم دوم سال تحصیلی جاری اعلام شود.

حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخی تغییرات در رتبه بندی دانشگاههای کشور، گفت: در شاخصهای رتبه بندی دانشگاههای کشور، هر حوزه ای که باعث رشد آموزشی دانشگاهها شود رعایت شده و لحاظ کردن برخی شاخصهای بومی نیز در این رتبه بندی آمده است.

وی ادامه داد: سایر کشورها در رتبه بندی به مباحث فرهنگی و اجتماعی اهمیتی نمی دهند و تنها یک سری شاخصهای آموزشی و پژوهشی را در نظر می گیرند.

معاون وزیر علوم با اشاره به زمان احتمالی ابلاغ رتبه بندی دانشگاههای کشور، گفت: فرایند رتبه بندی دانشگاهها در حال طی کردن مراحل نهایی است و امیدواریم تا ترم دوم تحصیلی رتبه بندی دانشگاهها اعلام شود.

نادری منش در ادامه با بیان اینکه حداقل 7 تا 8 دانشگاه کشور جزء 300 دانشگاه برتر دنیا هستند، اظهار داشت: ممکن است یک دانشگاه کم برخوردار خوب عمل کرده باشد اما به علت سابقه و امکانات نتواند در جایگاه دانشگاههای برتر رقابت کند این دانشگاه را نباید حذف کرد چون هدف در این رتبه بندی رقابت است.

وی افزود: این رتبه بندی در سطح فراملی، بین المللی، ملی و منطقه ای انجام می شود.

به گفته معاون آموزشی وزارت علوم، توجه به پایگاه ISC بسیار اهمیت دارد و امید است به مجموعه بانک اطلاعاتی تبدیل شود تا اهداف و نیازهای جهان اسلام را مرتفع کند.

کد مطلب 1458767

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