برلوسکنی که از زمان آغاز نخست وزیری خود به دلیل افشای پرونده های فساد مالی و اخلاقی با اعتراض مردم ایتالیا مواجه شده بود سرانجام مجبور به استعفا از سمت خود شد و این اقدام با خوشحالی مردم ایتالیا مواجه شد.

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جشن اصلی مردم ایتاالیا در مقابل کاخ ریاست جمهوری این کشور در شهر رم برگزار شد.

شادی مردم ایتالیا به حدی بود که گروه های مختلف موسیقی با آمدن در میان مردم اقدام به برگزاری کنسرت های زنده کردند.

نکته جالب توجه در جشن مردم ایتالیا حضور گسترده زنان است.

زنان ایتالیا که تا چندی قبل در اعتراض به اقدامات برلوسکنی دست به تظاهرات زده و در این تظاهرات ها با قابلمه حضور پیدا می کردند به شدت از رفتن برلوسکنی خوشحال هستند.

کاخ ریاست جمهوری ایتالیا در رم، از شب گذشته شاهد حضور گسترده مردم و گروه های موسیقی است. آهنگی که مردم ایتالیا علاقه خاصی به نواختن و خواندن شعر آن به صورت دسته جمعی در برابر این کاخ دارند اهنگ معروف "خداحافظی" است.