دانشگاه آزاد اشتغال خوزستان را به چالش کشیده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی شنبه شب در جلسه کارگروه اشتغال استان خوزستان اظهار کرد: باید فکر اساسی برای دانشگاه آزاد در استان خوزستان کرد زیرا این دانشگاه اغلب فارغ التحصیلانی ضعیف با معدلهایی مثل 12 و 13 تحویل می دهد.

وی افزود: آمار خروجی دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر استان سالانه 42 هزار نفر است که باعث شده ما در بحث اشتغال برای فارغ التحصیلان با یک چالش اساسی مواجه شویم زیرا اغلب رشته های این دانشگاه ها در استان اشباع شده و بازار کار ندارد.



رئیس کارگروه اشتغال خوزستان اضافه کرد: 70 درصد رشته هایی که در دانشگاه های آزاد اسلامی استان تدریس می شود در استان بازار کار ندارد. حتی نابغه های این رشته ها نیز در استان با نبود کار مواجه هستند.



حجازی ادامه داد: اغلب فارغ التحصیلان خوزستانی دانشگاه آزاد در آزمونهای استخدامی حدنصاب لازم در نمرات را کسب نمی کنند زیرا پشتوانه ضعیف علمی دارند. من به شخصه نمرات آزمون استخدانی نفت را دیدم و واقعا از نمراتی که دانشجویان خوزستانی دانشگاه آزاد کسب کرده اند تاسف خوردم.



وی تصریح کرد: همین ضعف این افراد باعث می شود که افراد غیربومی در آزمونهای استخدامی نمرات لازم را کسب کنند و فرصتهای شغلی دانشجویان خوزستان را اشغال کنند. ما از این بابت نگرانی جدی داریم زیرا دانشگاه آزاد در این مدت تنها توقع افراد را بالا برده زیرا فارغ التحصیلان دیگر تن به کارهای فنی و آزاد نمی دهند و انتظار دریافت شغل مناسب دارند که فرصت آن در استان اشباع شده است.



قدرت مهار دانشگاه آزاد را نداریم

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه ما در استان قدرت مهار دانشگاه آزاد را نداریم، گفت: خوشبختانه در دانشگاه های دولتی و پیام نور متناسب با بازار کار و نیازهای استان ظرفیت سازی کرده ایم و اغلب فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی به راحتی جذب بازار کار موجود در استان می شوند زیرا رشته های آنها مورد نیاز استان است.



حجازی ادامه داد: همچنین در سال اخیر برای اولین بار 70 درصد قبول شدگان دانشگاه شهید چمران اهواز از میان افراد بومی استان بودند که این موضوع خوشایندی به شمار می رود.



وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: وزیر کار باید موانع اشتغال در کشور و سایر استانها را مرتفع کند زیرا ما به تنهایی قادر به این کار نیستم و مستهلک می شویم.