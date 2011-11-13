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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۴۲

طاطار:

آق قلا رتبه دوم تولید ماهیان گرمابی گلستان را داراست

آق قلا رتبه دوم تولید ماهیان گرمابی گلستان را داراست

آق قلا - خبرگزاری مهر: مسئول اداره شیلات آق قلا گفت: این شهرستان دارای رتبه دوم تولید ماهیان گرمابی در استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، رجب درودی طاطار صبح یکشنبه در بازدید از مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی اظهار داشت: این شهرستان از پتانسیلهای خوبی در بخش شیلات برخوردار است.

مسئول شیلات شهرستان آق قلا از جمله فعالیتهای شیلات را در منطقه، تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری و استخوانی دریایی و همچنین تکثیر و پرورش کپور ماهیان گرمابی خواند.

حاجی گلدی کر فرماندار شهرستان آق قلانیز گفت: اجرای پروژه های شیلاتی امکان تولید بالا و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه را فراهم خواهد کرد.
 
وی  گفت: فراهم شدن زیرساختهای شیلاتی و امکان اجرایی شدن پروژه ها، تامین نیروی انسانی متخصص و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود دراین بخش، فعالیت های اقتصادی منطقه را دوچندان کرده و فرصتهای شغلی جدید را پدید می آورد.
کد مطلب 1458770

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