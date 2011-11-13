جزئیات فعالیت کانون موسسات اعزام دانشجو به خارج/ الزامات اعضای کانون

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصویب اساسنامه کانون موسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور خبر داد و گفت: این اساسنامه در 5 فصل و 50 ماده 9 آبان ماه سال جاری به تصویب رسید.

وی با اشاره به فصل نخست این اساسنامه، گفت: کانون موسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور که در این اساسنامه به لحاظ اختصار کانون نامیده می شود در راستای تحقق اهداف اجرائی آئین نامه تاسیس موسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب در هیئت وزیران که در این اساسنامه به اختصار موسسات اعزام نامیده می شود در فرهنگسرای نیاوران با حضور جمعی از دارندگان مجوز موسسات اعزام که در این اساسنامه به اختصار صاحبان مجوز فعالیت نامیده می شوند، اعضای کار گروه نظارت و با هماهنگی دبیرخانه موسسات اعزام دانشجو که در این اساسنامه به اختصار دبیرخانه موسسات نامیده می شود، تشکیل می شود.

فعالیتهای کانون غیرسیاسی است

به گفته مسلمی نائینی، فعالیتهای کانون، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیرتجاری است که با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و طبق مفاد این اساسنامه خواهد بود.

مکان تشکیل کانون موسسات و شرکتهای اعزام دانشجو به خارج

وی محل تشکیل این کانون را واقع در دبیرخانه موسسات اعزام دانشجو در ساختمان وزارت علوم اعلام کرد و گفت: اقامتگاه و مرکز اصلی کانون، حداکثر تا سه ماه پس از انتخاب هیئت مدیره در مجمع عمومی و با تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شد.

مسلمی نائینی تاکید کرد که اقامتگاه و مرکز اصلی کانون موسسات و شرکتهای اعزام دانشجو به خارج از کشور و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع دبیرخانه موسسات برسد و مادامی که اطلاع داده نشده همان نشانی قبلی معتبر و قانونی خواهد بود.

به گفته مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم، کانون موسسات و شرکتهای اعزام دانشجو به خارج از کشور، تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کانون از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود تشکیل می شود.

برخی اهداف و فعالیتهای کانون

مسلمی نائینی در بخش دیگر تشریح جزئیات اساسنامه کانون موسسات و شرکتهای اعزام دانشجو به خارج از کشور با اشاره به برخی اهداف و فعالیتهای این کانون، گفت: بهبود همکاری و حسن رابطه بین اعضای کانون و راهنمایی آنان به منظور ارتقا سطح کمی و کیفی خدمات در زمینه اعزام دانشجو، پیگیری امور صنفی، ایجاد همکاری و تعامل بین اعضای کانون و دبیرخانه موسسات، تبادل نظر و همکاری با دبیرخانه موسسات در امور مربوط به موسسات اعزام، ایجاد تسهیلات رفاهی برای اعضای کانون همچون تعاونی مسکن و تعاونی چند منظوره، قبول وساطت و میانجیگری در ایجاد سازش بین اعضا و بنا به تقاضای دبیرخانه موسسات بصورت موردی برخی اهداف و فعالیتهای کانون موسسات و شرکتهای اعزام دانشجو به خارج است.

جزئیات عضویت و لغو عضویت در کانون

به گفته وی این اساسنامه به عضویت، لغو عضویت و انصراف اعضای کانون می پردازد. بر این اساس، تمام موسسات اعزام مادام که دارای مجوز فعالیت و تائید شده از کارگروه نظارت باشند عضو کانون محسوب می شوند.

مدیر کل بورس و اعزام دانشجو به خارج ادامه داد: اعضای کانون علاوه بر سایر تعهدات و مسئولیتهای پیش بینی شده در دیگر مواد این اساسنامه و منشور تعهد نامه موسسات اعزام دانشجو، ملزم به رعایت برخی مواد هستند.

وی مفاد اساسنامه، ضوابط و استانداردهای حرفه ای، انضباطی و سایر مقررات مصوب کارگروه نظارت و کانون را در هر زمان، پرداخت به موقع ودیعه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر پرداختهایی را که طبق اساسنامه و آیین نامه های کانون تعیین و مقرر شده است بخشی از این موارد به شمار می آید.

مسلمی افزود: هرگونه تغییر در اساسنامه موسسات اعزام به صورت کتبی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ تصویب در مجمع عمومی، به کانون اعلام شود.

بودجه و منابع مالی کانون

مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم با اشاره به محل تامین بودجه کانون موسسات و شرکتهای اعزام دانشجو به خارج، اظهار داشت: بودجه کانون از طریق ودیعه و حق عضویت سالانه اعضا، جمع آوری هدایا، کمک نقدی، غیرنقدی، اعانات، قبول وصیت، وقف اعضا و غیر اعضا تامین می شود.

وی تاکید کرد: مبلغ ودیعه برای موسسات اعزام فقط یکبار برای تمام دوران عضویت دریافت می شود و در صورت لغو عضویت هریک از اعضای کانون، مبلغ ودیعه در پایان سال مالی و بر اساس ودیعه تعیین شده همان سال از طرف مجمع عمومی، پس از کسر بدهیها عودت داده خواهد شد.

به گفته مسلمی نائینی، در صورت انحلال کانون، ودیعه تمام موسسات اعزام پس از کسر بدهیها بوسیله هیئت تسویه عودت داده خواهد شد و تمام اموال منقول و غیر منقول پس از استرداد ودیعه به نرخ روز به موسسات اعزام، کسر بدهیهای جاری و معوقه و تعهد آور، به وزارت علوم واگذار خواهد شد.

مدیریت مجمع عمومی کانون