80 درصد بیکاران خوزستان فارغ التحصیل دانشگاهی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سودانی شنبه شب در جلسه کارگروه اشتغال استان خوزستان اظهار کرد: بانکهای استان دارای گردش مالی خوبی هستند ولی در پرداخت تسهیلات به مردم و فعالیتهای اقتصادی خوب عمل نمی کنند.

وی در خصوص انتقاد استاندار از فعالیتهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان عنوان کرد: این درست که دانشگاه آزاد به میل خود رشته هایی را در استان راه اندازی می کند ولی در شورای گسترش رشته ها می توان برخی از رشته های موجود در دانشگاه های آزاد استان که نیاز استان نیستند را حذف کرد.



سودانی افزود: استاندار بررسی کند چه رشته هایی در استان فاقد مزیتهای لازم هستند تا ما حذف آنها را پیگیری کنیم.



نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: 80 درصد بیکاران استان را قشر فارغ التحصیل تشکیل می دهند و یکی از اصلی ترین موانع اشتغال آنها این است که توقع بالایی دارند و انتظار یک شغل مناسب را دارند در حالیکه در استان چنین ظرفیتی وجود ندارد.



سودانی افزود: به هرحال فردی که تلاش کرده، پول داده و فارغ التحصیل رشته ای شده وقتی به یک شغل مناسب دست پیدا نمی کند سرخورده می شود و این موضوع باعث بروز برخی معضلات اجتماعی در استان می شود.



وی با اشاره به آغاز مصاحبه های تخصصی از قبول شدگان آزمون شرکت نفت در استان خوزستان اظهار کرد: در این مصاحبه با برخی افراد 10 دقیقه مصاحبه می شود و با برخی دیگر 1.5 ساعت و این موضوع باعث ایجاد برخی شبهه ها می شود.



نماینده اهواز اضافه کرد: این کار باعث می شود این تصور پیش بیاید که شاید با آنهایی که 10 دقیقه مصاحبه شده قرار است رد شوند یعنی از پیش معلوم شده و انتظار داریم در این خصوص مسئولان نفت پاسخگو باشند.