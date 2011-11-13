فوریت طرح امکان نامزدی نابینایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی رد شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی دوفوریت طرح اصلاح بند 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات را در دستور کار داشتند.

این طرح با 67 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.

فاطمه آلیا نماینده تهران که از طراحان این طرح است در توجیه ضرورت ارائه طرح با قید دوفوریت گفت: افراد نابینا و کم بینا از جمله گروههایی هستند که با وجود برخورداری از استعدادهای شگرف از دستیابی به فرصت های شغلی و اجتماعی برابر با سایر آحاد جامعه محروم مانده اند.

وی گفت: طبق اعلام سازمان های بین المللی تعداد نابینان در کشور ما حدود 5 در هزار یعنی تقریبا 350 هزار نفر است در حال حاضر نمایندگانی از این قشر محترم عضو شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند و وظایف نمایندگی خود را با موفقیت انجام می دهند و در داخل کشور تجهیزات مکمل و رافع محدودیت نابینایی تولید می شود و قابل استفاده و در دسترس جانبازان معزز نابینا و معلولان محترم دارای این معلولیت است.

وی گفت: در صورت تصویب این قانون گروه هدف که دارای سایر شرایط نمایندگی باشند امکان داوطلبی و نمایندگی را پیدا خواهند کرد.

نمایندگان مجلس پس از اظهارات آلیا نظر خود را نسبت به این دو فوریت اعلام کردند و به آن رای منفی دادند مجلس برای یک فوریت وارد رای گیری شد که مجددا نمایندگان به آن رای منفی دادند بنابراین طرح مذکور به صورت عادی در مجلس بررسی خواهد شد.

فوریت این طرح سخنران موافق و مخالفی در مجلس نداشت.

به گزارش مهر بر اساس ماده واحده این طرح عبارت "بینایی" از بند 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حذف و یک تبصره به آن الحاق می شود.

تبصره مذکور مقرر می دارد جانبازان معزز و معلولان محترم مشمول این قانون به منظور بهره گیری از تجهیزات مکمل و رافع محدودیت نابینایی، نباید نقص عضو در دست داشته باشند.