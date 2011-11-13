ماجرای شروط خرید لپ تاپ در دانشگاه آزاد/ اول اجازه بگیرید بعد لپ تاپ بخرید!

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه آزاد اسلامی در تازه‌ترین بخشنامه خود خطاب به کارمندانش اعلام کرده است که خرید هرگونه لپ تاپ باید با مجوز رئیس این دانشگاه انجام شود.

بر اساس این بخشنامه چنین به نظر می رسد کارمندان این دانشگاه به منظور کاهش مخارج غیرضروری و استفاده بهینه از منابع مالی دانشگاه آزاد باید برای خرید لپ تاپ ابتدا مجوز خرید را از ریاست این دانشگاه دریافت کنند.

این بخشنامه که به روسای مناطق، واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شده است تاکید می کند که در راستای کاهش مخارج غیرضروری و استفاده بهینه از منابع مالی دانشگاه، ضمن ممنوعیت خرید لپ تاپ از بودجه دانشگاه در صورتی که هر یک از واحدها حسب ضرورت، نیاز خاص به خرید کامپیوترهای لپ تاپ داشته باشند باید قبلاً مجوز لازم را از رئیس دانشگاه آزاد دریافت کنند.

بخشنامه خرید لپ تاپ دانشگاه آزاد اسلامی در بخش دیگر به کارمندان این دانشگاه تاکید می کند که متقاضیان باید درخواست کتبی خود را با ذکر دلایل توجیهی، تعداد مورد نیاز، مدل مورد نظر، محل استفاده، مبلغ مورد نظر برای خرید، بخش تحویل گیرنده را به نمابر معاون اداری و مالی دانشگاه اعلام کنند.

این بخشنامه 7 آبان ماه 90 با امضای معاونت اداری و مالی این دانشگاه به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شده است.