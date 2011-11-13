قرآن کریم اساس تفکر مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامعلی عزیزی کیا، شامگاه شنبه در همایش جایگاه معارف قرآن در منظومه معرفت دینی که در موسسه امام خمینی(ره) برگزار شد گفت: ما برای استخراج مبانی اسلامی و فکری خود چاره‌ای جز رجوع به قرآن نداریم.

وی تأکید کرد: قرآن کریم اساس و مبنای فکری مسلمانان است و اگر روایات نیز بیان شده در تشریح این مبانی و آیات قرآن است.



استاد حوزه علمیه بیان داشت: اینکه ما را به خواندن روزانه قرآن موظف کرده‌اند برای این است که بیشتر با قرآن به عنوان محور منظومه معرفت دینی در اسلام آشنا شویم.



وی تصریح کرد: دینی شدن تفکر و دانش ما به میزان اشنایی و انس و اهتمام ما به قرآن کریم باز می‌گردد و طلاب که داعیه ترویج قرآن و احکام الهی را دارند باید بیش از دیگران برای رسیدن به این هدف تلاش کنند.



عزیزی کیا ادامه داد: موسسه امام خمینی(ره) در این راستا درسنامه‌ای تدوین و گام‌های خوبی برداشته است و یکی از بهترین آثار برای نزدیکی بیشتر طلاب با قرآن درس گفتارهای آیت الله مصباح یزدی است.



طلاب به رسالت طلبگی خود اهتمام داشته باشند



همچنین یکی از استادان حوزه علمیه قم در این همایش در سخنانی با تاکید بر لزوم شناخت جایگاه دروس قرآن کریم در حوزه بیان داشت: اگر این جایگاه مورد اهتمام قرار گیرد ضعف استاد نیز نمی‌تواند انگیزه طلاب در فراگیری این علوم را کم کند.



حجت الاسلام حمید آریان افزود: ما باید به رسالت طلبگی خود توجه بیشتری داشته باشیم چون قرار نیست ورود طلاب در هر رشته همانند ورود دانشگاهیان باشد.



وی اظهار داشت: برای آسیب شناسی تفاسیر قرآن کریم نیازمند داشتن روش شناختی هستیم به خصوص اگر بخواهیم به موضوعات میان رشته‌ای قرآن و تعلوم بپردازیم نیاز بیشتری به این موضوع احساس می‌شود.

